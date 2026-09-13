Παναθηναϊκός – Παναιτωλικός 3-0: Άνετη νίκη και παραμονή στην κορυφή

Ο Παναθηναϊκός επικράτησε με 3-0 του Παναιτωλικού στο ΟΑΚΑ για την 4η αγωνιστική της Stoiximan Superleague κι έφτασε στο 4/4, όντας η μοναδική ομάδα που έχει καταφέρει κάτι τέτοιο στο φετινό πρωτάθλημα.
Οι «πράσινοι», που ευχαρίστησαν τον κόσμο τους με την εμφάνισή τους, πήραν το προβάδισμα με τον Ταμπόρδα στο 14ο λεπτό, ο οποίος αποχώρησε λίγο μετά με μυϊκό πρόβλημα, διπλασίασαν τα τέρματά τους με τον Ουναΐ στο 39' ενώ το τελικό σκορ διαμόρφωσε ο Καλάμπρια στο 90+2' με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι που κέρδισε ο ίδιος.
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