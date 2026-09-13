Μενού

Παναθηναϊκός – Παναιτωλικός 3-0: Άνετη νίκη και παραμονή στην κορυφή

Ο Παναθηναϊκός επικράτησε άνετα με 3-0 του Παναιτωλικού, πραγματοποιώντας την πιο παραγωγική και δημιουργική του εμφανιση στη μέχρι τώρα σεζόν.

Reader symbol
Newsroom
Παναθηναϊκός – Παναιτωλικός 3-0
Παναθηναϊκός – Παναιτωλικός 3-0 | ΕΒΕΛΥΝ ΓΑΝΤΖΟΥΛΑ / EUROKINISSI
  • Α-
  • Α+
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του reader.gr στην Google

Ο Παναθηναϊκός επικράτησε με 3-0 του Παναιτωλικού στο ΟΑΚΑ για την 4η αγωνιστική της Stoiximan Superleague κι έφτασε στο 4/4, όντας η μοναδική ομάδα που έχει καταφέρει κάτι τέτοιο στο φετινό πρωτάθλημα.

Οι «πράσινοι», που ευχαρίστησαν τον κόσμο τους με την εμφάνισή τους, πήραν το προβάδισμα με τον Ταμπόρδα στο 14ο λεπτό, ο οποίος αποχώρησε λίγο μετά με μυϊκό πρόβλημα, διπλασίασαν τα τέρματά τους με τον Ουναΐ στο 39' ενώ το τελικό σκορ διαμόρφωσε ο Καλάμπρια στο 90+2' με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι που κέρδισε ο ίδιος.

Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr

 

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ