Η Νίκαια ξενυχτά για τον Γιώργο Μαζωνάκη: Συγκινητικές εικόνες από την αγρυπνία και το «αντίο» του κόσμου

Η σοκαριστική είδηση της απώλειας του Γιώργου Μαζωνάκη έχει βυθίσει στο πένθος το πανελλήνιο, πυροδοτώντας ένα πρωτοφανές κύμα αγάπης. Από νωρίς το απόγευμα της Κυριακής (13/9), μια ατελείωτη λαοθάλασσα είχε κατακλύσει τον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδος στη Νίκαια, όπου η σορός του κορυφαίου ερμηνευτή είχε τεθεί σε λαϊκό προσκύνημα.

Η προσέλευση του κόσμου είναι τρομακτική σε όγκο, με την αγρυπνία να συνεχίζεται ολονύχτια, προκειμένου να δοθεί η ευκαιρία σε όλους να πουν το «ύστατο χαίρε» μέχρι τις 13:00 το μεσημέρι της Δευτέρας.

Οι σκηνές που εκτυλίχθηκαν κατά την άφιξη της σορού ήταν ανατριχιαστικές. Καθώς το όχημα που μετέφερε το μαύρο φέρετρο πλησίαζε με αργό ρυθμό τον προαύλιο χώρο, το πλήθος άρχισε να το ραίνει με λουλούδια φωνάζοντας ρυθμικά «Αθάνατος».

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Η ατμόσφαιρα έγινε ακόμα πιο βαριά όταν από τα μεγάφωνα άρχισε να ηχεί το θρυλικό «Ώρες μικρές», λυγίζοντας και τους πιο ψύχραιμους.

Άνθρωποι κάθε ηλικίας, κρατώντας λευκά άνθη και με εμφανή τη θλίψη στα πρόσωπά τους, περιμένουν σιωπηλά και υπομονετικά στην ουρά.

Η θλίψη σμίγει με τη μουσική του παρακαταθήκη, καθώς εκατοντάδες πολίτες ενώνονται σε μια φωνή, σιγοτραγουδώντας με δάκρυα στα μάτια τις επιτυχίες που τους σημάδεψαν, όπως το «Φεύγω αλλά...» και το «Ώρες μικρές».

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Η εξόδιος ακολουθία θα ψαλεί τη Δευτέρα παρουσία του συγκεντρωμένου πλήθους, ενώ η ταφή του αγαπημένου καλλιτέχνη θα πραγματοποιηθεί μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, σε στενό οικογενειακό κύκλο, στο Γ' Νεκροταφείο Νίκαιας.

ΛΑΙΚΗ ΑΓΡΥΠΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΟΡΟ ΤΟΥ ΤΡΑΓΟΥΔΙΣΤΗ ΓΙΩΡΓΟΥ ΜΑΖΩΝΑΚΗ | Εurokinissi

Αγρυπνία για τον Γιώργο Μαζωνάκη | NDPPHOTO / ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Αγρυπνία για τον Γιώργο Μαζωνάκη | Ndp photo





Αγρυπνία για τον Γιώργο Μαζωνάκη | Eurokinissi

Eurokinissi

«Πλημμύρισε» με τραγούδια του Μαζωνάκη η Νίκαια - Παίζουν στη διαπασών από δεκάδες οχήματα

Με ήχους από τα τραγούδια του Γιώργου Μαζωνάκη «πλημμύρισαν» οι δρόμοι της Νίκαιας και των γύρω περιοχών, καθώς δεκάδες οδηγοί έχουν στη διαπασών τις επιτυχίες του δημοφιλούς ερμηνευτή.

Σε όλο το οδικό δίκτυο γύρω από τον ναό της Αγίας Τριάδας στη Νίκαια παρατηρείται κυκλοφοριακή συμφόρηση, καθώς ολοένα και καταφθάνουν περισσότεροι άνθρωποι, με οχήματα, ταξί αλλά και τα πόδια, για να αποχαιρετίσουν τον Γιώργο Μαζωνάκη.

Υπενθυμίζεται ότι γύρω από τον ναό έχουν τεθεί σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις της Τροχαίας.

Bίντεο του Reader.gr

Γιώργος Μαζωνάκης: To Humanity ανακοίνωσε τι θα κάνει με τις δωρεές αντί στεφάνων

Ηοικογένεια του Γιώργου Μαζωνάκη ζήτησε, αντί για στεφάνια, να στηριχθεί το έργο του Humanity Greece, συνεχίζοντας έτσι την προσφορά του.

Η εθελοντική οργάνωση γνωστοποίησε την επιθυμία της οικογένειας μέσα από ανάρτησή της, με κεντρικό μήνυμα «Αγαπώ σημαίνει...». «Ίσως τελικά να σημαίνει να αφήνεις κάτι από την αγάπη σου να συνεχίζει να υπάρχει και μετά από εσένα», αναφέρεται στην ανάρτηση.

«Στη μνήμη του δικού μας Γιώργου»

Το Humanity Greece είναι εθελοντική οργάνωση με εκατοντάδες ενεργούς εθελοντές, οι οποίοι στηρίζουν οικογένειες και ευάλωτους ανθρώπους, ενώ παράλληλα παρεμβαίνουν σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης.

Στην ανάρτησή του για τον Γιώργο Μαζωνάκη, το Humanity Greece αναφέρει πως «ήταν πάντα ένας άνθρωπος που βοηθούσε», επισημαίνοντας πως η οικογένειά του θέλησε αυτή η προσφορά να συνεχιστεί και μετά τον θάνατό του.

«Με επιθυμία της οικογένειας, αντί στεφάνων, όποιος το επιθυμεί μπορεί να στηρίξει το εθελοντικό μας έργο, τιμώντας τη μνήμη ενός ανθρώπου που επέλεγε να είναι παρών και να βοηθά κάθε φορά όπου υπήρχε ανάγκη», αναφέρει το Humanity Greece, κλείνοντας με τη φράση «Στη μνήμη του δικού μας Γιώργου».