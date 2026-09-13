Άγρια συμπλοκή στην Ανάβυσσο: Στο «κάδρο» των πυροβολισμών έξω από beach bar ο Αλκέτ Ριζάι

Σκηνικό κινηματογραφικής έντασης εκτυλίχθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής στην Ανάβυσσο, με φερόμενο ως πρωταγωνιστή τον γνωστό βαρυποινίτη Αλκέτ Ριζάι.

Όλα ξεκίνησαν λίγο πριν από τις 05:00 το πρωί, όταν ένας διαπληκτισμός μεταξύ θαμώνων και της ομάδας ασφαλείας έξω από γνωστό beach bar της περιοχής ξέφυγε από κάθε έλεγχο, καταλήγοντας σε ένοπλη συμπλοκή.

Οι αστυνομικές δυνάμεις που έσπευσαν στο σημείο επιβεβαίωσαν τη σοβαρότητα του επεισοδίου, εντοπίζοντας κάλυκες και διάσπαρτες κηλίδες αίματος, ενώ ο απολογισμός κάνει λόγο για τουλάχιστον δύο τραυματίες.

Η είδηση παίρνει νέα διάσταση καθώς, σύμφωνα με πληροφορίες, στην παρέα των εμπλεκομένων βρισκόταν ο Αλκέτ Ριζάι, ο οποίος βρισκόταν εκτός φυλακής κάνοντας χρήση της νόμιμης άδειάς του.

Παρότι οι Αρχές αποκλείουν προσώρας το ενδεχόμενο στημένης ενέδρας, το οπτικό υλικό από τις κάμερες ασφαλείας του καταστήματος είναι αποκαλυπτικό.

Στα καρέ φέρεται να καταγράφεται ο βαρυποινίτης όχι μόνο να οπλοφορεί, αλλά και να ρίχνει βολές στον αέρα, προσδίδοντας άλλη βαρύτητα στις εν εξελίξει αστυνομικές έρευνες, οι οποίες αναμένεται να ξεκαθαρίσουν τον ακριβή ρόλο κάθε εμπλεκόμενου προσώπου.