Τα 10 καλύτερα κρυμμένα «μυστικά» του πλανήτη: Το ελληνικό νησί που σάρωσε την παγκόσμια λίστα

Τη στιγμή που νησιά όπως η Σαντορίνη κατακλύζονται από 3,4 εκατομμύρια τουρίστες και η γειτονική Σκιάθος αγγίζει τους 500.000 επισκέπτες, η Αλόννησος διατηρεί την αυθεντικότητά της υποδεχόμενη μόλις 70.000 ταξιδιώτες το 2024. Η κορυφαία ταξιδιωτική εταιρεία Intrepid, σε συνεργασία με την εταιρεία ανάλυσης τάσεων Globetrenders, δημοσίευσε την ετήσια λίστα «Not Hot» για το 2027, αναδεικνύοντας το ελληνικό νησί ως τον απόλυτο εναλλακτικό και βιώσιμο προορισμό της Ευρώπης.

Η Αλόννησος προσφέρει μια εμπειρία μακριά από τον μαζικό τουρισμό, διαθέτοντας το μεγαλύτερο Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο της Ευρώπης καταφύγιο για τη μεσογειακή φώκια.

Η μεθοδολογία της μελέτης βασίστηκε σε τρία κριτήρια: τη χαμηλή τουριστική κίνηση, την ικανότητα φιλοξενίας νέων επισκεπτών χωρίς επιβάρυνση του περιβάλλοντος και τις νέες υποδομές ή μεγάλες εκδηλώσεις που προγραμματίζονται για το 2027.

Βάσει αυτών, η Intrepid ξεχώρισε άλλους εννέα προορισμούς παγκοσμίως που παραμένουν «ανεξερεύνητοι»:

Λιέπαγια, Λετονία: Με το παρατσούκλι «Μεσόγειος της Βαλτικής» και με μόλις 120.000 τουρίστες πέρυσι, διαθέτει παραλίες λευκής άμμου πέντε μιλίων. Το 2027 θα είναι Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης, ενώ η πρόσβαση είναι άμεση και οικονομική μέσω του γειτονικού αεροδρομίου της Παλάνγκα.

Ντάλσλαντ, Σουηδία: Η παρθένα «περιοχή των λιμνών» απέχει μόλις δύο ώρες από το Γκέτεμποργκ και το Όσλο. Σε αντίθεση με τα 16 εκατομμύρια τουρίστες της Στοκχόλμης, το Ντάλσλαντ συγκέντρωσε 320.000 επισκέπτες, προσφέροντας απόλυτη ηρεμία για καγιάκ, πεζοπορία και ελεύθερο κάμπινγκ.

Μέστια, Γεωργία: Στην καρδιά των βουνών του Καυκάσου, η περιοχή με τους μεσαιωνικούς πέτρινους πύργους μετατρέπεται ραγδαία σε επίκεντρο για πεζοπορία και σκι, αξιοποιώντας τις νέες αεροπορικές συνδέσεις της χώρας και τα ανανεωμένα έργα υποδομής.

Εθνικό Καταφύγιο Σαμπούρου, Κένυα: Ο ιδανικός προορισμός για όσους αναζητούν αυθεντικό σαφάρι μακριά από τα πλήθη, αποτελώντας παράλληλα κορυφαίο σημείο για τον ραγδαία αναπτυσσόμενο αστροτουρισμό.

Βόρεια Υψίπεδα, Ιορδανία: Μια καταπράσινη, δροσερή περιοχή, γεμάτη ελαιώνες και ιστορικά μνημεία όπως το κάστρο Ajloun, που προσφέρει μια ριζοσπαστική εναλλακτική απέναντι στα κλασικά ερημικά τοπία της χώρας.

Γουάιτχορς, Καναδάς: Η επιτομή του "αρκτικού τουρισμού", σχεδιασμένη για επισκέπτες που αναζητούν ανέγγιχτα χειμερινά τοπία.

Ντίλι, Ανατολικό Τιμόρ: Ένας από τους λιγότερο προβεβλημένους προορισμούς της Νοτιοανατολικής Ασίας, ο οποίος ανοίγει πλέον τα σύνορά του στο ευρύ κοινό χάρη σε νέες απευθείας πτήσεις από την Κουάλα Λουμπούρ.

Μονοπάτι Pekoe, Σρι Λάνκα: Η πρώτη πεζοπορική διαδρομή μεγάλων αποστάσεων της χώρας διασχίζει καταπράσινα δάση και βουνά καλυμμένα με ομίχλη, εγκαινιάζοντας έναν νέο τύπο δεκαήμερου ταξιδιού.

Carretera Austral (Διαδρομή 7), Χιλή: Η θρυλική οδική αρτηρία της Παταγονίας ολοκληρώνει τη λίστα, προσφέροντας ασύγκριτες οδικές και φυσιολατρικές περιηγήσεις στη Νότια Αμερική.