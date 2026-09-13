Παναθηναϊκός - Παναιτωλικός: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι του αγώνα

Ο Παναθηναϊκός απέναντι στον Παναιτωλικό απόψε (13/09) για την τέταρτη αγωνιστική της Super League με σέντρα στις 21:30και τηλεοπτική μετάδοση από την τηλεόραση του ΣΚΑΪ.

Ντέρμπι κορυφής στο ΟΑΚΑ με τους «πράσινους» να ισοβαθμούν με τους Αγρινιώτες που ξεκίνησαν εντυπωσιακά με τρεις νίκες σε ισάριθμα ματς του πρωταθλήματος.

Στο εξ'αναβολής ματς το βράδυ της Πέμπτης (10/09), το «τριφύλλι» επικράτησε με 3-1 της Κηφισιάς και έπιασε στην κορυφή την ομάδα του Γιάννη Αναστασίου.

Η 4η αγωνιστική

Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου

Ολυμπιακός - ΟΦΗ 19:00

Ηρακλής - Ατρόμητος 21:00

Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου

Καλαμάτα - Βόλος Elabet 18:00

Asteras AKTOR - AEK 19:00

Κηφισιά - Λεβαδειακός 21:00

ΠΑΟΚ - Άρης 21:00

Παναθηναϊκός - Παναιτωλικός 21:30

H βαθμολογία

Παναθηναϊκος 9 Παναιτωλικός 9 ΑΕΚ 7 Ολυμπιακός 7 ΠΑΟΚ 6 Άρης 6 ΟΦΗ 6 Ηρακλής 4 Bόλος Elabet 2 Ατρόμητος 1 Καλαμάτα 1 Κηφισιά 1 Αστέρας AKTOR 0 Λεβαδειακός 0