Παναθηναϊκός - Πανιώνιος: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι του αγώνα

Με την αναμέτρηση Παναθηναϊκός - Πανιώνιος ολοκληρώνεται σήμερα η 9η αγωνιστική στο πρωτάθλημα μπάσκετ. Ο αγώνας στο Telecom Center αρχίζει στις 16:00 με τηλεοπτική μετάδοση από το ΕΡΤ 2 Σπορ.

Ο Παναθηναϊκός μετράει πέντε συνεχόμενες νίκες Πρωταθλήματος, σε ματς στα οποία δεν δέχτηκε περισσότερους από 77 πόντους και είχε αμυντικό μέσο όρο 70,2. Οι «πράσινοι» έχουν μία από τις τρεις αήττητες έδρες του Πρωταθλήματος έχοντας κάνει το 3/3 με το οποίο έφτασαν τις 16 συνεχόμενες, εντός έδρας, νίκες κανονικής περιόδου.

Ο Πανιώνιος χρειάστηκε να περιμένει την 8η αγωνιστική για να βρει τον δρόμο προς τις νίκες, με την επικράτηση του επί της Καρδίτσας Ιαπωνική που ήρθε στη δεύτερη παράταση και μεγάλο πρωταγωνιστή τον Τζέιλεν Χαντς. Ο Αμερικανός έμεινε δύο ασίστ μακριά από το triple-double ενώ παράλληλα έγινε ο πρώτος παίκτης που έφτασε σε επίδοση 30+ πόντων και 10+ ριμπάουντ σε ένα ματς της Stoiximan GBL μετά από 1,5 χρόνο. Ο τελευταίος που το έκανε ήταν ο Μιντάουγκας Κουζμίνσκας στα playouts της σεζόν 2023-24 με 31 πόντους και 11 ριμπάουντ στο παιχνίδι της ΑΕΚ με τον ΠΑΟΚ.

Μπάσκετ: Το πρόγραμμα της 9ης αγωνιστικής

Σάββατο 6 Δεκεμβρίου

ΠΑΟΚ - Κολοσσός 82-70

Προμηθέας - Μύκονος 103-83

Καρδίτσα - Ηρακλής 80-87

Περιστέρι - Μαρούσι 80-78

Κυριακή 7 Δεκεμβρίου

Ολυμπιακός - ΑΕΚ 13:00 ΕΡΤ2 Σπορ

Παναθηναϊκός - Πανιώνιος 16:00 ΕΡΤ2 Σπορ