Παναθηναϊκός - Πανσερραϊκός 3-0: «Καθάρισε» από το πρώτο ημίχρονο

Με τελικό σκορ 3-0 έληξε το Παναθηναϊκός - Πανσερραϊκός, με τους «Πράσινους» να «καθαρίζουν» το μας από το πρώτο ημίχρονο.

Παναθηναϊκός
Παναθηναϊκός | In Time / Αλέξανδρος Ευαγγελάτος
Ο Παναθηναϊκός με σωστή νοοτροπία και ένα πολύ καλό πρώτο ημίχρονο, νίκησε απόψε εύκολα τον Πανσερραϊκό με 3-0 στο ΟΑΚΑ και επέστρεψε στις νίκες.

Ο Ράφα Μπενίτεθ παρέταξε τον Παναθηναϊκό με τον Κότσαρη κάτω από τα δοκάρια. Αριστερός μπακ ο Κώτσιρας, δεξιός ο Καλάμπρια και ο Τουμπά με τον Γεντβάι οι δύο στόπερ. Τσιριβέγια, Τσέριν, Τζούρισιτς στον άξονα. Αριστερός εξτρέμ ο Ζαρουρί, δεξιός ο Πελίστρι και σέντερ φορ ο Τεττέη.

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ