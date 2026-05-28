Ο Παναθηναϊκός επικράτησε του ΠΑΟΚ με 14-102, στην παράταση για το 1-0 στα ημιτελικά, με τον Σλούκα την εμπειρία του Σλούκα να μιλάει από μόνη της.

Σύμνφωνα με το gazzetta.gr, ο καλύτερος παίκτης βέβαια ήταν ο Ματίας Λεσόρ, ο οποίος ήταν αποτελεσματικός και στις δύο πλευρές του Glass Floor (21π., 8ριμπ.), με τους Κέντρικ Ναν (17π.) και Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις (17π.) να ακολουθούν σε απόδοση.

Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ: Ο αγώνας

Η αγωνιστική απραξία των δύο ομάδων αποτυπώθηκε στα πρώτα λεπτά του πρώτου ημιτελικού της σειράς. Δεν υπήρχε αγωνιστικός ρυθμός και αυτό ήταν κάτι που ευνόησε τον ΠΑΟΚ να μείνει κοντά στο σκορ και χάρη στην υπομονή που έδειξαν οι παίκτες στην επίθεση να διατηρήσει και το μομέντουμ. Είναι χαρακτηριστικό ότι μετά το 15-13 του 6’, η ομάδα του Παντελή Μπούτσκου έτρεξε 8-0 σερί και πήρε προβάδισμα με 15-21 έχοντας κερδίσει και τις εντυπώσεις. Το δεκάλεπτο έκλεισε στο +1 για τον ΠΑΟΚ (23-24), με την ομάδα της Θεσσαλονίκης να είχε κερδίσει τις εντυπώσεις στο συγκεκριμένο διάστημα.

Όχι ότι άλλαξε η εικόνα του αγώνα και στο δεύτερο δεκάλεπτο. Ο Παναθηναϊκός δεν είχε λύσεις και δεν μπορούσε να βρει ρυθμό, ούτε στην άμυνα αλλά ούτε και στην επίθεση του. Οι δύο ομάδες συμβάδιζαν στο σκορ (38-38 στο 25’) ώσπου οι φιλοξενούμενοι πραγματοποίησαν 5-0 σερί και πήραν προβάδισμα με 38-43. Ήταν και το σημείο όπου ο «δικέφαλος» έδειξε ότι μπορεί να φανεί ανταγωνιστικός και το έκανε έως και το τέλος του ημιχρόνου διατηρώντας το +5 (45-50).

Από τους φιλοξενούμενους είχαν σκοράρει και οι 10 παίκτες που είχε χρησιμοποιήσει ο Μπούτσκος και έχοντας ως πρώτο σκόρερ τον Μπεν Μουρ με 11 πόντους ενώ ο Πατρικ Μπέβερλι μοίραζε την μία ασίστ μετά την άλλη (8π.-6ασ.) Ο ΠΑΟΚ είχε συνολικά 12/20 δίποντα, 6/14 τρίποντα, 8/9 βολές, 13-3 ριμπάουντ και το εντυπωσιακό νούμερο, 17 ασίστ για μόλις 3 λάθη. Την ίδια ώρα ο Παναθηναϊκός είχε 9/17 δίποντα, 6/16 τρίποντα, 9/11 βολές, 13-4 ριμπάουντ και μόλις 7 τελικές πάσες για 4 λάθη.

Ο ΠΑΟΚ βρέθηκε και στο +8 (47-55) με το ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου, με τον δείκτη του σκορ να φτάνει και στους 9 πόντους υπέρ των «μελανόλευκων» (54-63 στο 23’) που ήταν και ο μεγαλύτερος δείκτης της διαφοράς. Από εκείνο το σημείο και μετά ο Παναθηναϊκός βρήκε το ξέσπασμα που έψαχνε με τους Λεσόρ (13π.-5ριμπ.) και Χέιζ-Ντέιβις (14π.-5ριμπ.) με αποτέλεσμα να τρέξει επιμέρους 14-3 για το προσπέρασμα με 68-66 πριν κλείσει η 3η περίοδος στο 77-75.

Μετά την έναρξη του τελευταίου δεκαλέπτου έτρεξε σερί 6-0 και βρέθηκε για πρώτη φορά να προηγείται με +8 πόντους (83-75 στο 31') έχοντας αρχίσει να φέρνει το παιχνίδι στα μέτρα του. Ακολούθησε πρόβλημα με το ρεύμα στο T-Center με αποτέλεσμα να υπάρξει ολιγόλεπτη διακοπή και να χαθεί ο ρυθμός και το μομέντουμ που είχε «χτίσει» ο Παναθηναϊκός. Ο ΠΑΟΚ προσπάθησε να «ροκανίσει» την διαφορά αλλά οι «πράσινοι» διατηρούσαν το προβάδισμα και αυτό χάρη στην επίθεσή τους.

Ο Ματίας Λεσόρ ήταν εκείνος που έιχε κάνει την μεγαλύτερη διαφορά για την ομάδα, όντας και ο πιο... ορεξάτος, βγάζοντας ενέργεια και στις δύο πλευρές του παρκέ. Ο δείκτης του σκορ έφτασε για πρώτη φορά και σε διψήφιο νούμερο (95-84 στο 35') για λογαριασμό του Παναθηναϊκού, ελέγχοντας -έως εκείνο το σημείο- το παιχνίδι. Και πάλι. Ούτε τότε ο ΠΑΟΚ είχε πει την τελευταία του κουβέντα καθώς έτρεξε δικό του σερί 0-9 μειώνοντας σε 95-93 με 1:30 να απομένουν για το τέλος.

Ο Τσέντι Όσμαν στο 1:13 με 1/2 βολές και έφερε τον Παναθηναϊκό σε απόσταση τριπόντου (96-93), με τον Μπριν Ταϊρί να αστοχεί έξω από τα 6.75 για την ισοφάριση στα 51'' πριν από το τέλος. Στην πράσινη επίθεση ο Γκραντ αστόχησε σε τρίποντο και ο Ταϊρί ισοφάρισε για τον ΠΑΟΚ (96-96) έχοντας 1/2 βολές, αλλά ύστερα από επιθετικό ριμπάουντ ευστόχησε σε δίποντο στα 15''. Ο Παναθηναϊκός ωστόσο δεν πρόλαβε να κάνει επίθεση και το ματς οδηγήθηκε στην παράταση.

Στο έξτρα πεντάλεπτο ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε με 8-0 σερί δια χειρός Λεσόρ και Σλούκα για το 104-96 το οποίο έμελλε να διώξει τα σύννεφα από το Telekom Center Athens και να βάλει τους πράσινους σε θέση οδηγού. Στο 1:31 για το τέλος ο δείκτης του σκορ έφτασε στο +10 για το τριφύλλι (110-100) βάζοντας και τους τίτλους τέλους στο ματς

Τα δεκάλεπτα: 23-24, 45-50, 77-75, 96-96 (κ.α.), 114-102.