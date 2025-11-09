Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ 2-1: Εσπασε το αήττητο στο πρώτο ντέρμπι του Μπενίτεθ!

Ο Παναθηναϊκός εκμεταλλευόμενος την ανωτερότητά του στο πρώτο ημίχρονο και την καλή του άμυνα στο δεύτερο, νίκησε απόψε τον ΠΑΟΚ στη Λεωφόρο με 2-1 και έμεινε ζωντανός στο κυνήγι των πρώτων θέσεων.

