Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ 2-1: Εσπασε το αήττητο στο πρώτο ντέρμπι του Μπενίτεθ!

Με γκολ των Πάντοβιτς και Γεντβάι στο α' μέρος ο Παναθηναϊκός νίκησε 2-1 τον ΠΑΟΚ.

Παναθηναϊκός-ΠΑΟΚ
Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ | EUROKINISSI
Ο Παναθηναϊκός εκμεταλλευόμενος την ανωτερότητά του στο πρώτο ημίχρονο και την καλή του άμυνα στο δεύτερο, νίκησε απόψε τον ΠΑΟΚ στη Λεωφόρο με 2-1 και έμεινε ζωντανός στο κυνήγι των πρώτων θέσεων.

Tags
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ