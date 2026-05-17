Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ 2-2: «Αυτοκτόνησε» και έχασε τη 2η θέση και τα προκριματικά του Champions League

Ο ΠΑΟΚ έχασε μέσα από τα χέρια του τη 2η θέση, καθώς έμεινε στο 2-2 απέναντι στον Παναθηναϊκό στην 6η και τελευταία αγωνιστική των πλέι οφ της Super League, αποτέλεσμα που του στέρησε και το εισιτήριο για το Champions League.

Το παιχνίδι στη Λεωφόρο είχε γρήγορο ρυθμό, με τον ΠΑΟΚ να παίρνει προβάδισμα δύο τερμάτων μέσα σε πέντε λεπτά στο πρώτο ημίχρονο, χάρη στα γκολ των Οζντόεφ και Μύθου. Ωστόσο, ο Παναθηναϊκός αντέδρασε στο δεύτερο μέρος και «έκοψε» τα όνειρα των Θεσσαλονικέων για τη δεύτερη θέση.

Με αντεπίθεση διαρκείας και σκόρερ τους Τσέριν και Ταμπόρδα, οι «πράσινοι» κατάφεραν να ισοφαρίσουν και να ολοκληρώσουν τη σεζόν με ισοπαλία στο τελευταίο τους παιχνίδι στη Λεωφόρο, καταλαμβάνοντας την 4η θέση.

Έτσι, ο ΠΑΟΚ έμεινε στην 3η θέση της βαθμολογίας, πίσω από την ΑΕΚ και τον Ολυμπιακό, βλέποντας τον στόχο του Champions League να χάνεται στο φινάλε.