Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ βόλεϊ: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι του αγώνα

Ώρα τελικών στη Novibet Volley League με τον Παναθηναϊκό να υποδέχεται τον ΠΑΟΚ στο πρώτο παιχνίδι της σειράς που θα κριθεί στις τρεις νίκες. Η αναμέτρηση Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ στο Μετς αρχίζει στις 20:30 με τηλεοπτική μετάδοση από το ΕΡΤ2 Σπορ και ενημέρωση από το liveblog του Gazzetta.

Ο Παναθηναϊκός έχει το πλεονέκτημα της έδρας και στοχεύει στον 4ο τίτλο του από την ίδρυση της ΕΣΑΠ τον Ιούλιο του 2006, το 18ο στα Εθνικά πρωταθλήματα και το 22ο συνολικά μαζί με τα πανελλήνια πρωταθλήματα. Είναι η 14η παρουσία του Παναθηναϊκού σε τελικούς πλέι οφ από το 1990 και η τρίτη συνεχόμενη.

Ο ΠΑΟΚ θα παρουσιαστεί για 7η φορά σε σειρά τελικών πλέι οφ και διεκδικεί τον 4ο τίτλο του και τον πρώτο μετά το 2017 γιορτάζοντας με τον πλέον ιδανικό τρόπο τα 100χρονα γενέθλια του.

Σε 94 αγώνες πρωταθλήματος ο Παναθηναϊκός προηγείται στις νίκες 57-37. Φέτος ο ΠΑΟΚ νίκησε δύο φορές, με σκορ 3-2 σετ.