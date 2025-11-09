Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ LIVE από τη Λεωφόρο για τη 10η αγωνιστική

Στη Λεωφόρο φιλοξενείται το μεγάλο παιχνίδι της 10ης αγωνιστικής στη Super League. Εκεί, στις 21:00, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τον ΠΑΟΚ με μετάδοση από το Cosmote Sports 1 και LIVE από το Gazzetta.

Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ LIVE

Οι «πράσινοι» βρίσκονται στη μέση του βαθμολογικού πίνακα με 12 βαθμούς σε 8 αγώνες, ενώ προέρχονται από την ήττα στον Βόλο. Αντίθετα, ο αήττητος ΠΑΟΚ μετρά πέντε σερί νίκες, ανάμεσα στις οποίες και αυτές κόντρα στον Ολυμπιακό στην Τούμπα και στην ΑΕΚ στη Ν. Φιλαδέλφεια.