Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ LIVE από τη Λεωφόρο για τη 10η αγωνιστική

Στη Λεωφόρο φιλοξενείται το μεγάλο παιχνίδι της 10ης αγωνιστικής στη Super League. Εκεί, στις 21:00, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τον ΠΑΟΚ με μετάδοση από το Cosmote Sports 1 και LIVE από το Gazzetta.
Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ LIVE
Οι «πράσινοι» βρίσκονται στη μέση του βαθμολογικού πίνακα με 12 βαθμούς σε 8 αγώνες, ενώ προέρχονται από την ήττα στον Βόλο. Αντίθετα, ο αήττητος ΠΑΟΚ μετρά πέντε σερί νίκες, ανάμεσα στις οποίες και αυτές κόντρα στον Ολυμπιακό στην Τούμπα και στην ΑΕΚ στη Ν. Φιλαδέλφεια.
- Μοντέλο, Youtuber και βαποράκι: Αυτός είναι ο «Αρχιεπίσκοπος Αθηνών» με τα 2 κιλά κοκαΐνης
- Η εξήγηση για την απουσία του Νότη Σφακιανάκη από την τελετή αποτέφρωσης της συζύγου του Κίλι
- Το σκοτεινό παρελθόν του Φανούρη Καργάκη: Ο καβγάς που οδήγησε στην αναπηρία και στον θάνατo έναν 59χρονο
- Τι κάνει σήμερα ο Οδυσσέας Τσενάι, ο αριστούχος Αλβανός που δεν άφησαν να σηκώσει την ελληνική σημαία
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.