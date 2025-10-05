Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ LIVE: Για την 1η αγωνιστική στο πρωτάθλημα μπάσκετ

Η πρώτη αγωνιστική της Stoiximan GBL ολοκληρώνεται στο Telekom Center Athens. Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ LIVE στις 16:00 και livestreaming από το ΕΡΤ2 Σπορ.

Οι «πράσινοι» με τον Εργκίν Αταμάν στον πάγκο τους για τρίτη, διαδοχική σεζόν, διατήρησαν και ένα σημαντικό μέρος του «κορμού» τους αφού παρέμειναν εννιά παίκτες τους από την περασμένη σεζόν ενώ το συγκεκριμένο δυναμικό πλαισίωσαν πέντε νέοι παίκτες. Στις 33 πρεμιέρες του στο επαγγελματικό Πρωτάθλημα, ο Παναθηναϊκός σημείωσε συνολικά 29 νίκες ενώ και οι τέσσερις ήττες του σημειώθηκαν σε εκτός έδρας ματς. Ως γηπεδούχος δηλαδή μετράει μόνο νίκες κάνοντας το 18/18 και μία από αυτές ήταν στην πρεμιέρα του Πρωταθλήματος 2010-11 όταν επιβλήθηκε του ΠΑΟΚ που έπαιξε με μία πεντάδα παικτών λόγω αποχής του ΠΣΑΚ- με 108-61. Ήταν η μοναδική φορά που οι δύο ομάδες τέθηκαν αντιμέτωπες στην πρεμιέρα.

Η ομάδα της Θεσσαλονίκης προέρχεται από αρκετές αλλαγές, μία από τις οποίες ήταν στον πάγκο της αφού σε αυτόν βρίσκεται πια ο Γιούρι Ζντοβτς. Από την ομάδα της προηγούμενης σεζόν απέμειναν μόνον ο Νίκος Περσίδης και ο Κωνσταντίνος Ιατρίδης ενώ τα κενά στο ρόστερ καλύφθηκαν από 10 νέους παίκτες, τέσσερις από τους οποίους επέστρεψαν στον Δικέφαλο. Ο ΠΑΟΚ πάντως μετά από ένα σερί πέντε ηττών σε ματς με τα οποία άρχισε την προσπάθεια του στο Πρωτάθλημα, νίκησε στο αντίστοιχο παιχνίδι της περσινής σεζόν το Περιστέρι εκτός έδρας με 80-72. Το πρόσημο του στα χρόνια του επαγγελματικού Πρωταθλήματος ωστόσο, παραμένει αρνητικό με 16 νίκες και 17 ήττες.