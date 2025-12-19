Παναθηναϊκός: Το πάρτι του Λεσόρ με το «Χόρτο Μαγικό» και ο αγνώριστος Γκριγκόνις να τραγουδάει με τα χέρια υψωμένα «Όλη η γη»!

Ο Παναθηναϊκός έδειξε χαρακτήρα και κατάφερε να υποτάξει τη Χάποελ Τελ Αβίβ με 93-82 στο Telekom Center Athens, για τη 17η αγωνιστική της EuroLeague,
Η ατμόσφαιρα ήταν εντυπωσιακή στο γήπεδο και την απόλαυσαν και παίκτες του τριφυλλιού που δεν μπορούσαν να αγωνιστούν στο ματς όπως ο Ματίας Λεσόρ και ο Μάριους Γκριγκόνις.
Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr
- Ένταση Καιρίδη - Δαβάκη στη Βουλή για τα... μάτια του Δένδια: «Απαράδεκτο που δεν ήρθε - Πώς κάνεις έτσι;»
- Σημάδια ζωής στον αστεροειδή Bennu ανατρέπουν όλα όσα ξέραμε ως τώρα
- Πούτιν: «Η Ουκρανία χωρίς στρατηγικά αποθέματα υποχωρεί σε όλα τα μέτωπα - Ληστές οι Ευρωπαίοι»
- Κάλαντα: Το δεύτερο χριστουγεννιάτικο τραγούδι της Δέσποινας Βανδή που μάλλον έχει ξεχαστεί
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.