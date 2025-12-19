Παναθηναϊκός: Το πάρτι του Λεσόρ με το «Χόρτο Μαγικό» και ο αγνώριστος Γκριγκόνις να τραγουδάει με τα χέρια υψωμένα «Όλη η γη»!

Ο Παναθηναϊκός έδειξε χαρακτήρα και κατάφερε να υποτάξει τη Χάποελ Τελ Αβίβ με 93-82 στο Telekom Center Athens, για τη 17η αγωνιστική της EuroLeague,

Η ατμόσφαιρα ήταν εντυπωσιακή στο γήπεδο και την απόλαυσαν και παίκτες του τριφυλλιού που δεν μπορούσαν να αγωνιστούν στο ματς όπως ο Ματίας Λεσόρ και ο Μάριους Γκριγκόνις.

Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr