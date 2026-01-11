Παναθηναϊκός - Περιστέρι: Τι ώρα παίζουν - Το κανάλι του αγώνα

Στο κλειστό του Περιστερίου συνεχίζεται η 14η αγωνιστική της Stoiximan GBL, εκεί όπου το Περιστέρι υποδέχεται τον Παναθηναϊκός. Η αναμέτρηση Παναθηναϊκός - Περιστέρι κάνει τζάμπολ στις 16:00 και θα μεταδοθεί ζωντανά από το ΕΡΤ2 Σπορ.

Με ένα εντός έδρας παιχνίδι αρχίζει ο δεύτερος γύρος για τον Παναθηναϊκό, όπως τελείωσε ο πρώτος αφού νίκησε την περασμένη Κυριακή την Καρδίτσα. Ήταν η 10η διαδοχική νίκη των «πράσινων» στο Πρωτάθλημα και με αυτήν έκλεισαν το πρώτο μισό του με απολογισμό 11-1. Ως γηπεδούχοι μετρούν πλέον 19 διαδοχικές, εντός έδρας νίκες κανονικής περιόδου αφού η τελευταία ήττα τους ήταν εκείνη της 5ης Φεβρουαρίου 2024 από τον Άρη (70-73).

Το Περιστέρι αγνοεί τη νίκη από τις 6 Δεκεμβρίου όταν επικράτησε εντός έδρας του Αμαρουσίου. Ακολούθησαν τέσσερις συνεχόμενες ήττες, με τελευταία εκείνη του περασμένου Σαββάτου στο Ιβανώφειο από τον Ηρακλή. Έκλεισε έτσι τον πρώτο γύρο με αρνητικό συντελεστή αποτελεσμάτων (5-7) για δεύτερη συνεχόμενη και συνολικά για 10η φορά στις 24 σεζόν του στη Stoiximan GBL.

Το πρόγραμμα της 14ης αγωνιστικής

Σάββατο 10 Ιανουαρίου

Άρης - Ηρακλής 78-76

Πανιώνιος - Κολοσσός 73-62

Κυριακή 11 Ιανουαρίου

ΑΕΚ - Μύκονος 13:00

Καρδίτσα - Ολυμπιακός 13:00

Παναθηναϊκός - Περιστέρι 16:00

Μαρούσι - Προμηθέας 16:00

Η κατάταξη της Stoiximan GBL

1. Ολυμπιακός 12-0

2. Παναθηναϊκός 10-1

3. ΠΑΟΚ 9-3

4. ΑΕΚ 8-4

5. Προμηθέας 6-6

6. Μύκονος 6-6

7. Άρης 6-7

8. Ηρακλής 6-7

---------------------------

9. Περιστέρι 5-7

10. Καρδίτσα 4-8

11. Κολοσσός 3-10

12. Μαρούσι 2-10

---------------------------

13. Πανιώνιος 2-11