Παναθηναϊκός - Πλζεν 2-2: Τα highlights και τα γκολ από το ματς στο ΟΑΚΑ

Παναθηναϊκός - Πλζεν 2-2: Παναθηναϊκός και Βικτόρια Πλζεν άφηνα... ανοικτούς λογαριασμούς για τη ρεβάνς της Τσεχίας το βράδυ της επόμενης Πέμπτης (26/2, 19:45), με τις δύο ομάδες να έρχονται ισόπαλες στο ΟΑΚΑ στο πρώτο παιχνίδι για την πρόκριση στους «16» του Europa League.
Η Πλζεν στο 11’ πήρε προβάδισμα με τον Βιζίνσκι, όταν σε λάθος του Πάντοβιτς ψηλά, η τσεχική ομάδα έφυγε στην κόντρα με τον Λαβάλ που σούταρε δυνατά, ο Λαφόν απέκρουσε, όμως η μπάλα έφτασε στον Τσερβ που «έσπασε» την πάσα προς τον Βιζίνσκι που έκανε το 0-1 με πολύ δυνατό σουτ. Στο 31' έπειτα απ’ το ένα-δύο του Κυριακόπουλου με τον Μπακασέτα, ακολούθησε η σέντρα του Πατρινού μπακ προς τον Τεττέη ο οποίος ισοφάρισε με εντυπωσιακή κεφαλιά σε 1-1.
Στο 61’ ήρθε το γκολ της ανατροπής για τον Παναθηναϊκό με μία καταπληκτική ενέργεια του Ανδρέα Τεττέη. Ο διεθνής φορ πήρε την μπάλα λίγο κάτω απ’ τη μεσαία γραμμή, έκανε ότι... ήθελε τον Σπάτσιλ και με ένα υπέροχο τελείωμα έκανε το 2-1 για τον Παναθηναϊκό. Η Πλζεν έψαξε γκολ ισοφάρισης και το βρήκε στο 80’ όταν σε φάση διαρκείας η μπάλα δεν μπόρεσε να βγει απ’ την περιοχή του Παναθηναϊκού κι ο Λάντρα με ένα δυνατό φαλτσαριστό σουτ νίκησε τον Λαφόν που δεν μπόρεσε να αποκρούσει κι έκανε το 2-2, «παγώνοντας» το ΟΑΚΑ.
Παναθηναϊκός - Πλζεν 2-2: Τα highlights
