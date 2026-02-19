Πατήρ Αντώνιος: «Αδυνατώ να καταβάλλω το ποσό της ποινής» - Ζητά τη βοήθεια του κόσμου

Αδυναμία να πληρώσει το ποσό εξαγοράς της ποινής του δηλώνει ο Πατήρ Αντώνιος σε δήλωσή του στην οποία κάνει παράλληλα λόγο για «ακραία μεροληψία του δικαστηρίου» και εκφράζει την ελπίδα ότι ο κόσμος θα τον βοηθήσει στην συγκέντρωση του ποσού.

Νωρίτερα την Πέμπτη ανακοινώθηκε πως στον πατέρα Αντώνιο επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης εννέα ετών και έξι μηνών, εκ των οποίων εκτιτέα είναι τα 8 χρόνια, για τα αδικήματα που αφορούν στην υπόθεση κακοποίησης τροφίμων της ΜΚΟ «Κιβωτός του Κόσμου». Το ποσό που χρειάζεται να καταβάλει για να εξαγοράσει την ποινή του είναι 60.000 ευρώ.

Η δήλωση του πατρός Αντωνίου

«Η καταδικαστική απόφαση, που εκδόθηκε ερήμην μου, αφού προηγουμένως παραιτήθηκαν οι δικηγόροι μου (πρώτα οι τρείς, Θ. Κονταξής, Α. Τριαντάφυλλου, Ι. Κώτσος και ύστερα οι δύο, Α. Μπασαράς και Γ. Γεωργίου) και αποχώρησα κι εγώ, για λόγους ακραίας μεροληψίας του δικαστηρίου και στέρησης των υπερασπιστικών μου δικαιωμάτων, ήταν προδιαγεγραμμένη.

Ζω με την πρεσβυτέρα και το ανήλικο τέκνο μου, με έναν μειωμένο μισθό και κατά τούτο, αδυνατώ να καταβάλλω ακόμα και την οποιαδήποτε, ελάχιστη δόση. Αφήνομαι στον κάθε συνάνθρωπο, ως καταφύγιο και παρηγορία, ελπίζοντας στην βοήθειά του.

Η επιβληθείσα ποινή, στρώνει το δρόμο του μαρτυρίου, που επί χρόνια πορεύομαι και θα ακολουθήσω μέχρι όπου η ανθρώπινη δικαιοσύνη ορίσει.

Ο πατήρ Αντώνιος».