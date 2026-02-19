Αντιπαράθεση Τζίμα - Πρετεντέρη για τα επεισόδια στη Νίκαια: «Αυτόν με το γκλοπ τον είδες; - Να τος ο ταρζάν»

Νέα αντιπαράθεση ανάμεσα στην Ράνια Τζίμα και τον Γιάννη Πρετεντέρη στον τηλεοπτικό αέρα του Mega σχετικά με τα επεισόδια στο Κρατικό της Νίκαιας. Η Ράνια Τζίμα ανέφερε ότι οι γιατροί που αποκαλέι τραμπούκους ο κύριος Γεωργιάδης είναι αυτοί που μέρα παρά μέρα εφημερεύουν στο Κρατικό Νοσοκομείο της Νίκαιας.

Όπως τόνισε αυτό δεν σημαίνει ότι μπορεί να εμποδιστεί ένας υπουργός από το να μπει σε ένα νοσοκομείο.

Ακολούθως ο Γιάννης Πρετεντέρης στάθηκε στο γεγονός ότι «δέρνανε».

Η Ράνια Τζίμα υποστήριξε ότι «καλό θα ήταν να μην χτυπιούνται ούτε οι γιατροί που έχουν δικαίωμα να διαμαρτυρηθούν και ο υπουργός να μπορεί να μπει στο νοσοκομείο».

Η αντίδραση ΚΚΕ για το Κρατικό Νίκαιας

Το ΚΚΕ με ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου, αναφέρεται στα γεγονότα στο Νοσοκομείο Νίκαιας, επισημαίνοντας πως:

«Η μαζική συγκέντρωση γιατρών και νοσηλευτών και άλλων εργαζόμενων του Νοσοκομείου Νίκαιας, που πραγματοποιήθηκε σήμερα, στο πλαίσιο στάσης εργασίας μετά από απόφαση του Σωματείου τους, με αφορμή την επίσκεψη του υπουργού εμπορίου της υγείας, ήταν απολύτως δίκαιη, γιατί δίκαια είναι τα αιτήματά τους, όπως οι άμεσες προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, να μη μειωθούν οι θέσεις ειδικευόμενων, να ανοίξουν όλες οι χειρουργικές αίθουσες, να δοθούν ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς κ.ά.

Την αγανάκτηση των υγειονομικών και του λαού της περιοχής, που απευθύνεται στο συγκεκριμένο νοσοκομείο για να αντιμετωπίσει τα θέματα της υγείας του, έχει προκαλέσει η κατάσταση που επικρατεί σε αυτό, εξαιτίας των τραγικών ελλείψεων.

Ακόμα και το ανακαινισμένο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών, που σκόπευε να εγκαινιάσει σήμερα ο Γεωργιάδης, έχει ήδη πλημμυρίσει 3 φορές από όταν ανακαινίστηκε, ενώ, μετά από κάθε εφημερία, λειτουργεί σαν ακατάλληλος χώρος νοσηλείας για δεκάδες ασθενείς, οι οποίοι δεν βρίσκουν κρεβάτι στις κλινικές, και στοιβάζονται εκεί, μακριά από τους γιατρούς.

Το ΤΕΠ στελεχώνεται από εργαζόμενους που αναγκάζονται να δουλεύουν διπλοβάρδιες και έχουν δεκάδες χρωστούμενα ρεπό.

Αυτή είναι η πραγματική κατάσταση και όχι η ωραιοποιημένη εικόνα που παρουσιάζει ο υπουργός, ο οποίος εμφανίστηκε στο νοσοκομείο, όχι για να δώσει λύσεις, αλλά για να προκαλέσει τους υγειονομικούς, με τη συνοδεία ισχυρών δυνάμεων καταστολής, που έκαναν ακόμα και χρήση χημικών, ακριβώς έξω από τον χώρο των επειγόντων περιστατικών.

Όσο κι αν δεν του αρέσει, οι υγειονομικοί και τα σωματεία τους, με τις δυνάμεις του ΚΚΕ στην πρώτη γραμμή, θα είναι πάντα εκεί, για να “χαλάνε” τις στημένες φιέστες, να απαιτούν λύσεις, να αναδεικνύουν την αλήθεια για το ΕΣΥ και να παλεύουν για το δικαίωμα του λαού στη δημόσια και δωρεάν υγεία.

ΥΓ: Προφανώς ενοχλημένος από τα πρωτόγνωρα συναισθήματα που έχει προκαλέσει σε ολόκληρο τον λαό και τη νεολαία η αποκάλυψη των φωτογραφιών των 200 εκτελεσμένων κομμουνιστών της Καισαριανής, ο Γεωργιάδης, με το γνωστό παραλήρημά του, αναμασά τα περί ταύτισης του κομμουνισμού με τον φασισμό, εξισώνοντας ουσιαστικά τους ήρωες κομμουνιστές με τους ναζί εγκληματίες που τους εκτέλεσαν. Ο καθένας και τα πρότυπά του…».

ΣΥΡΙΖΑ: «Ο Γεωργιάδης προσπαθεί να εμφανιστεί ως θύμα»

O ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ συνέδεσε τις δηλώσεις Γεωργιάδη για τα επεισόδια στο νοσοκομείο, με το θέμα των φωτογραφικών ντοκουμέντων από τις εκτελέσεις στην Καισαριανή, επισημαίνοντας πως: «Δεν άντεξε ούτε τρεις μέρες η ακροδεξιά της Νέας Δημοκρατίας, μετά την αποκάλυψη των συγκλονιστικών φωτογραφικών ντοκουμέντων από τις εκτελέσεις των αγωνιστών στην Καισαριανή, την Πρωτομαγιά του 1944.

Λίγη ώρα μετά την επίθεση των αστυνομικών δυνάμεων στους εργαζόμενους του Νοσοκομείου της Νίκαιας, ο Άδ. Γεωργιάδης, σε δηλώσεις του στον τηλεοπτικό σταθμό Open, προκειμένου να εμφανιστεί ως “θύμα”, επανέφερε την άθλια και ανιστόρητη “θεωρία των δύο άκρων”, εξισώνοντας τον κομμουνισμό με τον φασισμό.

Την αθλιότητα αυτή, που έχει μοναδικό σκοπό το ξέπλυμα των νεοφασιστών και των νεοναζί και την αναθεώρηση της ιστορίας έσπευσε να υπερασπιστεί, με προθυμία, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ Δ. Καιρίδης ο οποίος αν και ρωτήθηκε επανειλημμένως αν αποδοκιμάζει την θεωρεία των δυο ακρών και την εξίσωση όχι μόνο δεν πήρε αποστάσεις αλλά την υιοθέτησε. Αλήθεια, κύριε Γεωργιάδη και κύριε Καιρίδη, στην Καισαριανή το ’44 οι εκτελεστές ήταν το ίδιο με τους εκτελεσμένους»;

Άδωνις για συμβάν στο Κρατικό Νίκαιας: «Μου πέταξαν αυγό και νερό»

Ο Υπουργός είπε: «Σήμερα το πρωί βρίσκω στο νοσοκομείο μία μεγάλη συγκέντρωση υγειονομικών και μη, και προχωρώντας προς την είσοδο μου πέταξαν ένα αβγό και ένα μπουκάλι νερό.

Τότε μαζεύτηκε η αστυνομία γιατί φοβήθηκαν ότι θα με χτυπήσουν».

Ο υπουργός περιέγραψε ότι στη συνέχεια διαδηλωτές σχημάτισαν κλοιό γύρω από τον ίδιο και τους συνεργάτες του, «σπρώχνοντας και βρίζοντας», όπως είπε, με στόχο να εμποδίσουν την είσοδό του στο κτίριο.

«Ο υπουργός Υγείας δεν μπορεί να υποχωρήσει στην βία των κομμουνιστών» σχολίασε ο Αδωνις Γεωργιάδης, ο οποίος αποφάσισε να συνεχίσει κανονικά την επίσκεψή του.

Μιλώντας στην εκπομπή, πρόσθεσε: «Ο υπουργός Υγείας δεν μπορεί να υποχωρήσει στη βία. Είμαι εκλεγμένος βουλευτής… δεν είμαι τύραννος».

Ο ίδιος υποστήριξε ότι, παρά την ένταση, συνέχισε κανονικά την επίσκεψή του και ότι το προσωπικό του νοσοκομείου τον υποδέχθηκε θετικά: «Με χειροκροτήσανε. Το πραγματικό προσωπικό του νοσοκομείου μου είπε “συγγνώμη, ντρεπόμαστε γι’ αυτό που έγινε, ξέρουμε ότι θα είμαστε για πάντα μαζί σας”».

Αντιδράσεις κομμάτων και φορέων για το κρατικό Νίκαιας

Η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. σε ανακοίνωσή της «καταγγέλλει την απρόκλητη επίθεση των δυνάμεων καταστολής με χημικά και ξύλο σε βάρος των εργαζομένων του νοσοκομείου Νίκαιας κατά τη διάρκεια αγωνιστικής υποδοχής του Υπουργού “Εμπορίου” της Υγείας που είχε αποφασίσει το σωματείο των εργαζομένων Νίκαιας. Καταγγέλλουμε την κυβέρνηση της ΝΔ η οποία επιστρατεύει τις δυνάμεις καταστολής σε βάρος των “εχθρών» υγειονομικών που κρατάνε όρθιο το δημόσιο σύστημα υγείας

Καταγγέλλουμε τη σύλληψη συναδέλφου Δημήτρη Ζιαζιά, γιατρού στο νοσοκομείο της Νίκαιας και μέλους του Γενικού Συμβουλίου της ΟΕΝΓΕ, ο οποίος αφέθηκε ελεύθερος μόνο μετά τις παρεμβάσεις συνδικαλιστών και βουλευτή.

Η τρομοκρατία και η καταστολή δεν θα περάσουν».

Η Ένωση Ιατρών Νοσοκομείων Αθήνας – Πειραιά, με ανακοίνωσή της τονίζει πως: «Το ΔΣ της ΕΙΝΑΠ καταδικάζει απερίφραστα τη βίαιη επέμβαση των δυνάμεων καταστολής οι οποίες, με εντολή της κυβέρνησης της ΝΔ, χτύπησαν εργαζόμενους του Γενικού Κρατικού Νοσοκομείου Νίκαιας κατά τη διάρκεια αγωνιστικής κινητοποίησης για την “υποδοχή” του υπουργού Υγείας κ. Άδωνι Γεωργιάδη.

Κατά τη διάρκεια της κινητοποίησης που είχε αποφασιστεί από το Σωματείο Εργαζομένων του νοσοκομείου, η αστυνομία επιτέθηκε με δακρυγόνα, γκλομπ και χημικά απέναντι στους αγωνιζόμενους υγειονομικούς, ενώ συνέλαβε γιατρό, το γιατρό Δ. Ζιαζιά, Επιμελητή παθολόγο και μέλος του Γενικού Συμβουλίου της ΟΕΝΓΕ, ο οποίος κρατήθηκε επί ώρες με χειροπέδες μέσα στα Επείγοντα.

Υπήρξαν τουλάχιστον δύο ειδικευόμενοι γιατροί που χτυπήθηκαν στο κεφάλι από αστυνομικές δυνάμεις. Η κυβέρνηση επιλέγει την καταστολή απέναντι στους υγειονομικούς που καθημερινά στηρίζουν το δημόσιο σύστημα υγείας μέσα σε συνθήκες σοβαρής υποστελέχωσης, εξάντλησης και αυξανόμενης πίεσης.

Η τρομοκρατία δεν περνάει. Η κυβέρνηση να σταματήσει να προκαλεί και να δώσει ουσιαστικές λύσεις στα προβλήματα του Νικαίας και όλων των νοσοκομείων και των νοσοκομειακών γιατρών».

Από την πλευρά της η Ομοσπονδία Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας, αναφέρει τα εξής: «Η Ε.Γ της ΟΕΝΓΕ καταγγέλλει την απρόκλητη επίθεση των δυνάμεων καταστολής με χημικά και ξύλο σε βάρος των εργαζομένων του νοσοκομείου Νίκαιας κατά τη διάρκεια αγωνιστικής υποδοχής του υπουργού εμπορίου της υγείας κ. Άδωνι Γεωργιάδη, η οποία είχε αποφασιστεί από το σωματείο των εργαζομένων Νίκαιας.

Η κυβέρνηση της ΝΔ επιστρατεύει τις δυνάμεις καταστολής ενάντια στους “εχθρούς” υγειονομικούς που κρατάνε όρθιο το δημόσιο σύστημα υγείας, κάτω από τραγικές συνθήκες άθλιας υποστελέχωσης και εντατικοποίησης. Η τρομοκρατία και η καταστολή δεν θα περάσουν. Η φωνή των υγειονομικών δεν θα φιμωθεί».