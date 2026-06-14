Παναθηναϊκός: Ποιοι μένουν, ποιοι φεύγουν, ποιοι οι στόχοι

Στον Παναθηναϊκό σηκώνουν άμεσα τα μανίκια και αρχίζουν να προετοιμάζουν την «επόμενη ημέρα» της ομάδας. Στόχος δεν είναι άλλος από την επιστροφή της ομάδας στην κορυφή της Ευρώπης και της Ελλάδας και γι’ αυτόν τον λόγο θέλουν άπαντες να γίνουν προσεκτικές και σωστές κινήσεις.
Βέβαια είναι αρκετά τα ερωτηματικά με πρώτο και μεγαλύτερο αυτό του προπονητή. Μένει ή φεύγει τελικά ο Εργκίν Άταμαν ύστερα από τρία χρόνια; Πόσο εφικτή είναι η επιστροφή του Ζέλικο Ομπράντοβιτς στον πράσινο πάγκο;
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