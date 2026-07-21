Παναθηναϊκός: Ποιος είναι ο 16χρονος Ιάσωνας Βαρβαρίτης μέσω του οποίου χτίζεται τη νέα γενιά

Ο σχεδιασμός του Παναθηναϊκού δεν αφορά μόνο το σήμερα, αλλά και το αύριο, καθώς οι «πράσινοι» έχουν επιλέξει να επενδύσουν στο ελληνικό στοιχείο, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις ώστε τα επόμενα χρόνια να διαθέτουν έναν ισχυρό κορμό παικτών που θα προέρχονται από το αναπτυξιακό τους πρόγραμμα.

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