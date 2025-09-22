Μενού

Παναθηναϊκός: Ποιος είναι ο Φράνκο Μπαλντίνι που «ακούγεται» για τη διοίκηση της ΠΑΕ

Ο Παναθηναϊκός θέλει να ενισχύσει το κομμάτι της διοίκησης και ήδη κοιτάει τους πρώτους υποψήφιους.

Reader symbol
Newsroom
Ο Φράνκο Μπαλντίνι
Ο Φράνκο Μπαλντίνι σε συνέντευξη της Ρόμα | ΑΠΕ - ΜΠΕ / ANSA
  • Α-
  • Α+

Προς διοικητική ενίσχυση κινείται ο Παναθηναϊκός, με το όνομα του Φράνκο Μπαλντίνι, με ρόλους στη Ρόμα, στη Ρεάλ Μαδρίτης και στην Τότεναμ να ακούγεται πολύ τις τελευταίες ημέρες.

Ο Ιταλός παράγοντας, που είναι στο στόχαστρο του Παναθηναϊκού, έχει αφήσει το αποτύπωμά του στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, έχοντας περάσει μεταξύ άλλων από τη Ρόμα, τη Ρεάλ Μαδρίτης και την Τότεναμ.

Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr.

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags

BEST OF LIQUID MEDIA

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ