Παναθηναϊκός: Ποιος είναι ο Φράνκο Μπαλντίνι που «ακούγεται» για τη διοίκηση της ΠΑΕ

Προς διοικητική ενίσχυση κινείται ο Παναθηναϊκός, με το όνομα του Φράνκο Μπαλντίνι, με ρόλους στη Ρόμα, στη Ρεάλ Μαδρίτης και στην Τότεναμ να ακούγεται πολύ τις τελευταίες ημέρες.
Ο Ιταλός παράγοντας, που είναι στο στόχαστρο του Παναθηναϊκού, έχει αφήσει το αποτύπωμά του στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, έχοντας περάσει μεταξύ άλλων από τη Ρόμα, τη Ρεάλ Μαδρίτης και την Τότεναμ.
Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr.
- Στενός συνεργάτης του Τραμπ σαν να λέμε Γκέμπελς: Η ομιλία στην κηδεία Κερκ που προβλημάτισε
- Τρομερή Μάρω Κοντού: Ζήτησε από δύο γυναίκες να την πάρουν με το ΙΧ τους γιατί έχουν απεργία τα ταξί
- Απίστευτες δηλώσεις του πατέρα του αδελφοκτόνου στη Θεσσαλονίκη: «Τον τυράννησε πολύ και αγανάκτησε»
- Άννα Μπιθικώτση: «Ο πατέρας μου χτυπούσε 40 χρόνια κλειστές πόρτες ώσπου ήρθε ο Μίκης στο σπιτάκι μας»
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.