Παναθηναϊκός: Ποιος επιτέλους έπαιζε άμυνα τον Ντόντσιτς σε εκείνο το περίφημο 20-0;

Ο Λούκα Ντόντσιτς γύρισε τον χρόνο πίσω μιλώντας στην εκπομπή «First we feast» και εκεί απάντησε ερωτήσεις, τρώγοντας καυτερές φτερούγες κοτόπουλο.

Η συζήτηση πήγε στον Παναθηναϊκό και τότε στον Σλοβένο σταρ ζητήθηκε να ξεχωρίσει την πιο εντυπωσιακή ατμόσφαιρα που έχει βιώσει στην καριέρα του, δεν χρειάστηκε να το σκεφτεί πολύ.

Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr