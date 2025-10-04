Μενού

Παναθηναικός: «Πώς είπαμε το ονοματάκι σου, μπρο;»

Ο Νίκος Παπαδογιάννης σχολιάζει την ήττα του Παναθηναϊκού από τη Μπαρτσελόνα στο φινάλε μίας τετραήμερης διαδρομής για το ελληνικό μπάσκετ.

Παναθηναϊκός | INTIME
Οκτώβριος μήνας, πρωτοβρόχια με μπουρίνια και ο Εργκίν Αταμάν πασχίζει να λύσει προβλήματα που θα έπρεπε να βρουν απαντήσεις από τον Αύγουστο κιόλας, αν όχι από το θρανίο. Τις προειδοποιητικές βολές που εκτόξευσε την Τρίτη η Μπάγερν δεν τις άκουσε κανείς.

Πώς θα βρεθεί ζωτικός χώρος και τι είδους μπάσκετ πρέπει να υιοθετηθεί για να χωρέσουν στην ίδια πεντάδα ο Ναν με τον Σορτς; Τι δασκάλεμα χρειάζεται για να κόψει ο Κέντρικ Ναν τις ανούσιες διαμαρτυρίες που μεταφράζονται σε οδυνηρά φάουλ, όπως το τρίτο αποψινό; Πώς συμβιβάζονται μια δεκαπενταριά προσωπικότητες στο ίδιο παρκέ και στο ίδιο αποδυτήριο; Ποιος ψηλός είναι σε θέση να προστατεύσει το αμυντικό ριμπάουντ ώσπου να επιστρέψει ο Λεσόρ; Πού θα βρεθούν ρόλοι μέσα στο μποτιλιάρισμα για μονάδες ειδικών δεξιοτήτων όπως ο Καλαϊτζάκης, ο Γιούρτσεβεν και ο Τολιόπουλος;

