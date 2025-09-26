Μενού

Παναθηναϊκός: Πόσους βαθμούς θέλει για να προκριθεί στα Play Offs του Europa League

Τι δείχνει το περσινό Europa League σχετικά με τους βαθμούς που χρειάζεται ο Παναθηναϊκός για να περάσει στην επόμενη φάση.

Reader symbol
Newsroom
Παναθηναϊκός - Ζαρουρί
Ο Ζαρουρί σε πανηγυρισμό στο ματς Γιουνγκ Μπόιζ - Παναθηναϊκός | Eurokinissi/ΑΡΓΥΡΩ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
  • Α-
  • Α+

Το χθεσινό (25/09) επιβλητικό 4-1 του Παναθηναϊκού επί της Γιουνγκ Μπόις στη Βέρνη δεν αποτέλεσε απλά... ανάσα για το «τριφύλλι», αλλά του έδωσε αυτοπεποίθηση ενόψει της συνέχειας και ανέβασε κατακόρυφα τις πιθανότητες πρόκρισής του τουλάχιστον στα Play Offs του Europa League.

Το τελευταίο ειδικά δεν είναι αποτέλεσμα μόνο της νίκης των «πράσινων», αλλά και της διαφοράς τερμάτων που επέτρεψε στο συγκρότημα του Χρήστου Κόντη να φιγουράρει στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα και να αποκτήσει ένα ισχυρό πλεονέκτημα, καθώς αποτελεί το πρώτο κριτήριο στην περίπτωση ισοβαθμίας.

Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags

BEST OF LIQUID MEDIA

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ