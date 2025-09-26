Παναθηναϊκός: Πόσους βαθμούς θέλει για να προκριθεί στα Play Offs του Europa League

Το χθεσινό (25/09) επιβλητικό 4-1 του Παναθηναϊκού επί της Γιουνγκ Μπόις στη Βέρνη δεν αποτέλεσε απλά... ανάσα για το «τριφύλλι», αλλά του έδωσε αυτοπεποίθηση ενόψει της συνέχειας και ανέβασε κατακόρυφα τις πιθανότητες πρόκρισής του τουλάχιστον στα Play Offs του Europa League.

Το τελευταίο ειδικά δεν είναι αποτέλεσμα μόνο της νίκης των «πράσινων», αλλά και της διαφοράς τερμάτων που επέτρεψε στο συγκρότημα του Χρήστου Κόντη να φιγουράρει στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα και να αποκτήσει ένα ισχυρό πλεονέκτημα, καθώς αποτελεί το πρώτο κριτήριο στην περίπτωση ισοβαθμίας.

