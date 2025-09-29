Μενού

Παναθηναϊκός: Πρόβλημα με Ντραγκόφσκι, τα ματς που χάνει

Ο Μπαρτλομιέι Ντραγκόφσκι, θα χρειαστεί να απουσιάσει περαιτέρω από τις υποχρεώσεις των «πρασίνων».

Reader symbol
Newsroom
panathinaikos
Πρόκριση του Παναθηναϊκού με ήρωα τον Ντραγκόφσκι | InTime
  • Α-
  • Α+

Δίχως τον Μπαρτλομιέι Ντραγκόφσκι θα πορευτεί ο Παναθηναϊκός στα επόμενα παιχνίδια μέχρι την διακοπή των εθνικών ομάδων τον Οκτώβριο.

Ο Πολωνός τερματοφύλακας των «πρασίνων» έχασε το παιχνίδι με τον Παναιτωλικό, όμως θα χρειαστεί να μείνει εκτός για μεγαλύτερο διάστημα.

Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr.

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags

BEST OF LIQUID MEDIA

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ