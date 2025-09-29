Παναθηναϊκός: Πρόβλημα με Ντραγκόφσκι, τα ματς που χάνει

Δίχως τον Μπαρτλομιέι Ντραγκόφσκι θα πορευτεί ο Παναθηναϊκός στα επόμενα παιχνίδια μέχρι την διακοπή των εθνικών ομάδων τον Οκτώβριο.
Ο Πολωνός τερματοφύλακας των «πρασίνων» έχασε το παιχνίδι με τον Παναιτωλικό, όμως θα χρειαστεί να μείνει εκτός για μεγαλύτερο διάστημα.
