Παναθηναϊκός: Προπονήθηκε ο Σορτς και παίζει με Μπάγερν

Ο Εργκίν Άταμαν είδε τον Τι Τζέι Σορτς να προπονείται κανονικά, οπότε υπολογίζεται για την πρεμιέρα του Παναθηναϊκού στη Euroleague κόντρα στην Μπάγερν (30/9) στο «TELEKOM CENTER Athens».
Αντίθετα, όπως αναφέρει το gazzetta.gr, ατομικό πρόγραμμα έκαναν οι Όσμαν και Λεσόρ.
Συγκεκριμένα ακολουθησε το κανονικό πρόγραμμα προπόνησης και αναμένεται να κάνει το επίσημο ντεμπούτο του με το πρώτο τζάμπολ της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης.
