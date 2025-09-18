Παναθηναϊκός, Ρεμπρόφ: Κούπες παντού, κατηφόρα με την Ουκρανία και beef με τον Λουτσέσκου

Στην Ουκρανία είναι πολλοί αυτοί που το πιστεύουν μέχρι σήμερα. Λένε πως ο μύθος του Σεργκέι Ρεμπρόφ στο ποδόσφαιρο της χώρας θα έπρεπε να βρίσκεται τουλάχιστον στο ίδιο επίπεδο με αυτόν του Αντρέι Σεφτσένκο.

Άλλωστε, εκείνος σκόραρε περισσότερα τέρματα με την Ντινάμο Κιέβου, περισσότερα τέρματα με την εθνική Ουκρανίας, περισσότερα στο Champions League από ό,τι ο Sheva. Έγραψε τη δική του ιστορία ως ποδοσφαιριστής, ήταν ένας εξαιρετικός επιθετικός.

