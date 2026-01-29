Παναθηναϊκός - Ρόμα LIVE για την τελευταία αγωνιστική του Europa League

O Παναθηναϊκός υποδέχεται στο ΟΑΚΑ την Ρόμα απόψε (29/01) για την 8η αγωνιστική της league phase του Europa League με σέντρα στις 22:00 και τηλεοπτική μετάδοση από την Cosmote Sport 3 και τον ΑΝΤ1 και ενημέρωση από το liveblog του Gazzetta.

Οι «πράσινοι» έχουν εξασφαλίσει την συμμετοχή τους στην πρώτη 24άδα και συνεπώς, στη νοκ-άουτ φάση των play off της διοργάνωσης. Από το αποτέλεσμα του αποψινού ματς και των υπόλοιπων αναμετρήσεων, θα προκύψει ο επόμενος αντίπαλος του «τριφυλλιού».

Ο Ράφα Μπενίτεθ αντιμετωπίζει πολλά προβλήματα καθώς έχουν αποχωρήσει από την ομάδα οι Ντραγκόφσκι, Τετέ, Μπρέγκου και Φικάι, ενώ οι Τεττέη, Παντελίδης, Κοντούρης, Τσάβες και Αντίνο δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής.

Εκτός λίστας είναι οι Ντέσερς (έγινε αλλαγή με Πάντοβιτς και είναι και τραυματίας), Μαντσίνι, Γεντβάι και Βιλένα. Εκτός είναι και ο Μπόκος, ο οποίος δεν πληρεί και το ένα από τα δύο κριτήρια της λίστας Β' για να μπορούσε να μπει μέσω αυτής, όπως συνέβη με τον Κάτρη.

Απόντες επίσης ο τραυματίας Τσιριβέγια και ο τιμωρημένος Σφιντέρσκι όπως και οι Τζούρισιτς, Πελίστρι, Καλάμπρια.

Τερματοφύλακες: Λαφόν, Κότσαρης

Στόπερ: Τουμπά, Πάλμερ-Μπράουν, Ίνγκασον

Ακραίοι μπακ: Μλαντένοβιτς*, Κώτσιρας, Κυριακόπουλος

Μέσοι: Σιώπης, Σάντσες, Μπακασέτας, Τσέριν, Ταμπόρδα

Εξτρέμ: Ζαρουρί

Επιθετικοί: Πάντοβιτς

Λίστα Β': Γείτονας, Λάβδας, Σκαρλατίδης, Τερζής, Κάτρης

Ο Τζαν Πιέρο Γκασπερίνι θα έχει στη διάθεσή του τον Πάουλο Ντιμπάλα αλλά και τον Κώστα Τσιμίκα.

Εκτός αποστολής έμειναν οι Φέργκιουσον και Ντόμπβικ, ουσιαστικά αφήνοντας τους «Τζαλορόσι» με τρεις επιθετικούς, τον Ντιμπάλα, τον Σουλέ και τον νεαρό από τις Ακαδημίες, Ντε λα Ρόκα.