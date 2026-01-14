Μενού

Παναθηναϊκός σε Γουεμπανιάμα: «Το σπίτι μας, σε περιμένει»

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός μέσω tweet, απάντησε στς δηλώσεις του Βίκτορ Γουεμπανιάμα και του έκανε πρόσκληση να βρεθεί στο «Telekom Center Athens».

Ο Βίκτορ Γουεμπανιάμα, ρωτήθηκε αμέσως μετά την ήττα των Σπερς από τους Θάντερ για τις πιο καυτές έδρες και ξεχώρισε το γήπεδο του Παναθηναϊκού.

«Η έδρα που ξεχωρίζει είναι του Παναθηναϊκού. Όταν μιλάς για εχθρικό κλίμα, δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι άλλο. Κι άλλα γήπεδα είναι εξίσου δυνατά, αλλά η έδρα του Παναθηναϊκού είναι για μένα μακράν η πιο εντυπωσιακή».

