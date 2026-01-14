Παναθηναϊκός σε Γουεμπανιάμα: «Το σπίτι μας, σε περιμένει»

Ο Βίκτορ Γουεμπανιάμα, ρωτήθηκε αμέσως μετά την ήττα των Σπερς από τους Θάντερ για τις πιο καυτές έδρες και ξεχώρισε το γήπεδο του Παναθηναϊκού.

«Η έδρα που ξεχωρίζει είναι του Παναθηναϊκού. Όταν μιλάς για εχθρικό κλίμα, δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι άλλο. Κι άλλα γήπεδα είναι εξίσου δυνατά, αλλά η έδρα του Παναθηναϊκού είναι για μένα μακράν η πιο εντυπωσιακή».

