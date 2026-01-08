Παναθηναϊκός: Σκληρό πόκερ για Σαντίνο Αντίνο

Οι συζητήσεις κράτησαν μέχρι τις πρώτες πρωϊνές ώρες. Η διαφορά της ώρας ανάμεσα σε Ελλάδα και Αργεντινή «παγώνει» για μεγάλο χρονικό διάστημα τις διαπραγματεύσεις του Παναθηναϊκού με την Γοδόι Κρουζ για τον Σαντίνο Αντίνο, ωστόσο, όπως αναφέραμε και στο ρεπορτάζ της Τετάρτης, έγινε ένα πρώτο πολύ σημαντικό βήμα.

Η παρουσία του προέδρου Χοσέ Μανσούρ στο τραπέζι του διαλόγου με τους νέους εκπροσώπους του νεαρού εξτρέμ, οι οποίοι είχαν στα χέρια τους την πρόταση του Τριφυλλιού.

