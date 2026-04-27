Παναθηναϊκός: Σοκ με Σλούκα, που χτύπησε στο γόνατο και χάνει τη σειρά με τη Βαλένθια

Ο Παναθηναϊκός στην τελευταία προπόνηση έχασε τον Κώστα Σλούκα με πρόβλημα στο γόνατο, κάτι που θα τον κρατήσει εκτός από όλη τη σειρά κόντρα στη Βαλένθια.

Ο αρχηγός του Παναθηναϊκού Κώστας Σλούκας | Εurokinissi
Δυσάρεστη εξέλιξη για τον Παναθηναϊκό ενόψει των Play Offs της EuroLeague, καθώς καλείται να διαχειριστεί μια σημαντική απώλεια πριν από τη σειρά με τη Βαλένθια. Ο Κώστας Σλούκας τραυματίστηκε και τίθεται εκτός για όλα τα παιχνίδια απέναντι στην ισπανική ομάδα.

Ο αρχηγός της ομάδας υπέστη τον τραυματισμό στη σημερινή (27/04) προπόνηση υπό τις οδηγίες του Εργκίν Άταμαν, αντιμετωπίζοντας πρόβλημα στο αριστερό γόνατο.

Σύμφωνα με το gazzetta.gr, oι εξετάσεις έδειξαν ρήξη έξω μηνίσκου και το επόμενο διάστημα αναμένεται να περάσει την πόρτα του χειρουργείου για αρθροσκόπηση, με στόχο την αποκατάσταση της βλάβης.

