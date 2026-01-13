Παναθηναϊκός: Στο προσκήνιο κι άλλος χαφ, δεν παίζει μόνος του ο Κραλ

Ο Παναθηναϊκός έχει βάλει στην τελική ευθεία την μεταγραφή του Άλεξ Κραλ από την Ουνιόν Βερολίνου, καθώς ο διεθνής Τσέχος χαφ έχει χαρακτηριστικά που εκτιμούν στο Τριφύλλι ό,τι μπορούν να δώσουν πράγματα στη μεσαία γραμμή του συνόλου, όπως για παράδειγμα η αθλητικότητα και μία αναβάθμιση στην ανασταλτική σκέψη και νοοτροπία στο νευραλγικό χώρο του κέντρου.
Παράλληλα, όμως, οι πληροφορίες του Gazzetta αναφέρουν πως υπάρχει ακόμη μία υπόθεση για την συγκεκριμένη θέση(6-8), την οποία έχουν δουλέψει οι άνθρωποι του συλλόγου και είναι προχωρημένη, στο ίδιο επίπεδο με εκείνη του Κραλ.
Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr
- Δημοσκόπηση: Δεύτερη δύναμη η Καρυστιανού σε πρόθεση ψήφου - «Ροκανίζει» την αντιπολίτευση ο Τσίπρας
- Μαρία Καρυστιανού: Η φόρα, το ευαγγέλιο και ένας ελληνικότατος κίνδυνος
- Στίβεν Μίλερ: Ο άνθρωπος πίσω από τις πιο ακραίες αποφάσεις του Ντόναλντ Τραμπ
- Όλοι με τα παντελόνια κάτω στο μετρό του Λονδίνου: Αναβίωσε και φέτος το αυστηρά «ακατάλληλο» έθιμο
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.