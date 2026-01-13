Μενού

Παναθηναϊκός: Στο προσκήνιο κι άλλος χαφ, δεν παίζει μόνος του ο Κραλ

Ο Παναθηναϊκός έχει προχωρήσει ακόμη μία περίπτωση κεντρικού χαφ μαζί με εκείνη του Αλεξ Κραλ και άμεσα θα πάρει την τελική του απόφαση.

Η ομάδα του Παναθηναϊκού | Eurokinissi/ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΙΡΝΤΑΧΑΣ
Ο Παναθηναϊκός έχει βάλει στην τελική ευθεία την μεταγραφή του Άλεξ Κραλ από την Ουνιόν Βερολίνου, καθώς ο διεθνής Τσέχος χαφ έχει χαρακτηριστικά που εκτιμούν στο Τριφύλλι ό,τι μπορούν να δώσουν πράγματα στη μεσαία γραμμή του συνόλου, όπως για παράδειγμα η αθλητικότητα και μία αναβάθμιση στην ανασταλτική σκέψη και νοοτροπία στο νευραλγικό χώρο του κέντρου.

Παράλληλα, όμως, οι πληροφορίες του Gazzetta αναφέρουν πως υπάρχει ακόμη μία υπόθεση για την συγκεκριμένη θέση(6-8), την οποία έχουν δουλέψει οι άνθρωποι του συλλόγου και είναι προχωρημένη, στο ίδιο επίπεδο με εκείνη του Κραλ.

