Παναθηναϊκός - Στουρμ Γκρατς: Τι ώρα παίζουν την Πέμπτη - Το κανάλι που το δείχνει

Ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί στο ΟΑΚΑ τη Στουρμ Γκρατς την Πέμπτη (27/11) για την 5η αγωνιστική της league phase του Europa League με σέντρα στις 22:00 και τηλεοπτική μετάδοση από την Cosmote Sport 4.

Οι «πράσινοι» προέρχονται από τη μεγάλη εκτός έδρας νίκη επί της Μάλμε με 1-0 και θέλουν πάση θυσία τους τρεις βαθμούς ώστε να κάνουν το μεγάλο βήμα για την πρόκριση στην επόμενη φάση της διοργάνωσης.

Ο Ράφα Μπενίτεθ αντιμετωπίζει πολλά προβλήματα τραυματισμών ωστόσο η ομάδα έχει πολύ καλή ψυχολογία μετά και τη νίκη στις Σέρρες με το εμφατικό 3-0.

Η αυστριακή ομάδα βρίσκεται στην 25η θέση με μόλις 4 βαθμούς ενώ την περασμένη αγωνιστική αναδείχθηκε ισόπαλη 0-0 με τη Νότιγχαμ Φόρεστ στο Γκρατς.

Το πρόγραμμα του Παναθηναϊκού στη League Phase του Europa League

27 Νοεμβρίου 22:00: Παναθηναϊκός - Στουρμ Γκρατς

11 Δεκεμβρίου 22:00: Παναθηναϊκός - Βικτόρια Πλζεν

22 Ιανουαρίου 2026 22:00: Φερεντσβάρος - Παναθηναϊκός

29 Ιανουαρίου 2026 22:00: Παναθηναϊκός - Ρόμα