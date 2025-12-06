Μενού

Παναθηναϊκός: Συγκλονίζει για το νέο γήπεδο ο Αντώνης Αντωνιάδης

Ο θρυλικός άσος του Παναθηναϊκού Αντώνης Αντωνιάδης συγκλονίζει με τα όσα λέει για το υπό κατασκευή γήπεδο του «τριφυλλιού» στον Βοτανικό.

Αντώνης-Αντωνιάδης
Ο Αντώνης Αντωνιάδης | youtube.com/ΠΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ/ PANATHINAIKOS FC
Ο Παναθηναϊκός περιμένει να μπει σε μία νέα εποχή. Σε ένα υπερσύγχρονο γήπεδο στον Βοτανικό.

Η ΠΑΕ παρουσίασε τα θεμέλια σε ένα βίντεο, το οποίο συνοδεύεται από μηνύματα του Αντώνη Αντωνιάδη.

Ο θρυλικός ψηλός του Παναθηναϊκού πήγε στο γήπεδο και δεν έκρυψε τη συγκίνησή του. Αφηγήθηκε πως έζησε από το γήπεδο τη θέα του φωταγωγημένου Παρθενώνα κι ευχήθηκε να προλάβει να μπει στο νέο στολίδι.

