Παναθηναϊκός: Τα buy-outs που έχει πληρώσει, για Μπάντιο, Φρανσίσκο, Μπόνγκα και Γιαμπουσέλε

Η νέα... βόμβα που έριξε ο Παναθηναϊκός έχει ονοματεπώνυμο και λέγεται Σιλβέν Φρανσίσκο! Ο Γάλλος γκαρντ έφτασε τα μεσάνυχτα της Πέμπτης (30/07) στην Ελλάδα, προκειμένου να περάσει τις ιατρικές εξετάσεις και να ανακοινωθεί από τους «πράσινους».

Αναμφίβολα το νέο μεταγραφικό απόκτημα του «τριφυλλιού» αποτελεί μία από τις πιο... ηχηρές μεταγραφές σε όλη την Ευρώπη, αφού ο παίκτης είχε ανακοινωθεί από τη Βιλερμπάν, ωστόσο λόγω των οικονομικών προβλημάτων της ομάδας, δεν πρόλαβε να φορέσει τη φανέλα του γαλλικού συλλόγου.

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