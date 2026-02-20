Παναθηναϊκός: Τα λογικά και τα παράξενα του Μπενίτεθ που τα χάλασε όλα στο τέλος

Αν του το… χάριζαν αυτό το 2-2 με την Βικτόρια Πλζεν του Παναθηναϊκού πριν από την έναρξη του αγώνα, θα το έπαιρνε; Βεβαίως!
Επαιζε εναντίον της μοναδικής αήττητης ομάδας στο Europa League, εναντίον ενός συνόλου που είχε δεχθεί τρία γκολ σε 13 ώρες ποδοσφαίρου, εναντίον ενός γκρουπ με το οποίο είχε αναδειχθεί ισόπαλος 0-0 στη League Phase παίζοντας με παίκτη παραπάνω από το 32’.
Εναντίον μιας ομάδας, η οποία μετράει τέσσερις σερί νίκες στο πρωτάθλημα και ευελπιστεί για Τσάμπιονς Λιγκ μέσω των play offs.
Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr
- Λυκουρέζου: «Ήξερα ότι ο πατέρας μου είχε εξωσυζυγικές σχέσεις, δεν τον αγκάλιαζα ποτέ»
- Κακοκαιρία: Έφτασαν οι βροχές στην Αττική - Πορτοκαλί συναγερμό έδωσε η ΕΜΥ
- Live η έκτακτη συνέντευξη Τραμπ για τους δασμούς: «Βαθιά απογοητευτική η απόφαση του Δικαστηρίου»
- Τραγικό συμβάν στα παρασκήνια του J2US: Σκοτώθηκε το σκυλάκι του Τρύφωνα Σαμαρά
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.