Παναθηναϊκός: Τα λογικά και τα παράξενα του Μπενίτεθ που τα χάλασε όλα στο τέλος

Αν του το… χάριζαν αυτό το 2-2 με την Βικτόρια Πλζεν του Παναθηναϊκού πριν από την έναρξη του αγώνα, θα το έπαιρνε; Βεβαίως!

Επαιζε εναντίον της μοναδικής αήττητης ομάδας στο Europa League, εναντίον ενός συνόλου που είχε δεχθεί τρία γκολ σε 13 ώρες ποδοσφαίρου, εναντίον ενός γκρουπ με το οποίο είχε αναδειχθεί ισόπαλος 0-0 στη League Phase παίζοντας με παίκτη παραπάνω από το 32’.

Εναντίον μιας ομάδας, η οποία μετράει τέσσερις σερί νίκες στο πρωτάθλημα και ευελπιστεί για Τσάμπιονς Λιγκ μέσω των play offs.

