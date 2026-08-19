Παναθηναϊκός: Τα ματς που αναμένεται να χάσει ο Ναν στην Euroleague

Μεγάλο πρόβλημα προέκυψε στον Παναθηναϊκό μετά τον ξαφνικό τραυματισμό του Κέντρικ Ναν στις ατομικές του προπονήσεις στις ΗΠΑ.
Όπως έγινε γνωστό από την «πράσινη» ΚΑΕ, ο Αμερικανός γκαρντ υπέστη ρήξη έσω μηνίσκου με αποτέλεσμα να υποβληθεί άμεσα σε χειρουργική επέμβαση.
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