Παναθηναϊκός: Τα ματς που αναμένεται να χάσει ο Ναν στην Euroleague

Μεγάλο πρόβλημα προέκυψε στον Παναθηναϊκό μετά τον ξαφνικό τραυματισμό του Κέντρικ Ναν στις ατομικές του προπονήσεις στις ΗΠΑ.

Όπως έγινε γνωστό από την «πράσινη» ΚΑΕ, ο Αμερικανός γκαρντ υπέστη ρήξη έσω μηνίσκου με αποτέλεσμα να υποβληθεί άμεσα σε χειρουργική επέμβαση.

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