Παναθηναϊκός: Τα παιχνίδια που χάνει ο Πέδρο Τσιριβέγια

Ένα ακόμη σοβαρό πρόβλημα δημιουργήθηκε για τον Παναθηναϊκό, μετά αποτελέσματα της μαγνητικής στην οποία υποβλήθηκε ο Πέδρο Τσιριβέγια, τα οποία έδειξαν πως έχει υποστεί θλάση στο γαστροκνήμιο του δεξιού του ποδιού με αποτέλεσμα να μείνει εκτός για περίπου 1,5 μήνα.

Δίπλα στην σημαντική και μακρά απουσία του Ντέσερς, έρχεται να προστεθεί κι εκείνη του Ισπανού αμυντικού χαφ και μάλιστα μέσα σ' ένα διάστημα που οι «πρασίνοι» θα δώσουν σημαντικά παιχνίδια και για τους τρεις στόχους τους.

