Μενού

Παναθηναϊκός: Τα παιχνίδια που χάνει ο Πέδρο Τσιριβέγια

Τα ματς του Παναθηναϊκού, που δεν θα μπορέσει να δώσει το «παρών» ο Πέδρο Τσιριβέγια μετά τον τραυματισμό του.

Reader symbol
Newsroom
Πέδρο Τσιριβέγια
Πέδρο Τσιριβέγια | Getty Images
  • Α-
  • Α+

Ένα ακόμη σοβαρό πρόβλημα δημιουργήθηκε για τον Παναθηναϊκό, μετά αποτελέσματα της μαγνητικής στην οποία υποβλήθηκε ο Πέδρο Τσιριβέγια, τα οποία έδειξαν πως έχει υποστεί θλάση στο γαστροκνήμιο του δεξιού του ποδιού με αποτέλεσμα να μείνει εκτός για περίπου 1,5 μήνα.

Δίπλα στην σημαντική και μακρά απουσία του Ντέσερς, έρχεται να προστεθεί κι εκείνη του Ισπανού αμυντικού χαφ και μάλιστα μέσα σ' ένα διάστημα που οι «πρασίνοι» θα δώσουν σημαντικά παιχνίδια και για τους τρεις στόχους τους.

Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ