Παναθηναϊκός: Τελευταία στιγμή κρίνεται του Όσμαν στο Game 5, τι ισχύει με Σλούκα-Ρογκαβόπουλο

To Σάββατο 13/6 θα διεξαχθεί στο ΣΕΦ το Game 5 (18:00, live Gazzetta, EΡΤ 2 ΣΠΟΡ). Ο Παναθηναϊκός θα δοκιμαστεί στην έδρα του Ολυμπιακού και ο νικητής της αναμέτρησης θα κατακτήσει τον τίτλο του πρωταθλητή Ελλάδος για τη σεζόν 2025/26.
Ο Τσέντι Οσμάν ακολούθησε ένα μέρος του κανονικού προγράμματος της προπόνησης του Παναθηναϊκού.
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