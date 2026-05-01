Παναθηναϊκός: Θερμό επεισόδιο με Γιαννακόπουλο – Ο Αταμάν κατήγγειλε ότι ήθελαν να τον συλλάβουν

Ο Παναθηναϊκός νίκησε με 105-107 την Βαλένθια με μαγικό buzzer beater του Χέις-Ντέιβις και πλέον βρίσκεται «αγκαλιά» με την πρόκριση στο Final Four της Αθήνας.

Μετά τη λήξη του αγώνα, ωστόσο, έγινε ο... κακός χαμός με τον Εργκίν Αταμάν να καταγγέλει πως 10 αστυνομικοί ήταν έξω από τα αποδυτήρια και ήθελαν να συλλάβουν τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο. «Μπροστά από τα αποδυτήριά μας υπάρχουν δέκα αστυνομικοί, οι οποίοι θέλουν να συλλάβουν κάποια μέλη του επιτελείου και τον πρόεδρό μας, κ. Γιαννακόπουλο. Πρώτη φορά στην καριέρα μου, σε 30 χρόνια, βλέπω κάτι τέτοιο. Την Αστυνομία. Να βάζουν την Αστυνομία έξω από τα αποδυτήρια και να μην μας αφήνουν να πανηγυρίσουμε και να θέλουν να συλλάβουν τον πρόεδρό μας και τον GM μας. Τι να πω;», τόνισε ο προπονητής του Παναθηναϊκού.

Από την πλευρά του ο Πέδρο Μαρτίνεθ μίλησε με σκληρή γλώσσα κατά του Δημήτρη Γιαννακόπουλου.

«Η κατάσταση πλέον είναι πολύ δύσκολη στα playoffs, αλλά πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι παίζουμε απέναντι σε μια σπουδαία ομάδα με τεράστια εμπειρία. Νομίζω ότι αυτό έγινε ξεκάθαρο, έτσι δεν είναι; Όμως ο πρόεδρός τους είναι απαράδεκτος. Είναι απαράδεκτος και δεν γίνεται η Euroleague να επιτρέπει σε ανθρώπους που πηγαίνουν κόντρα στις αξίες του αθλητισμού να δημιουργούν κακή ατμόσφαιρα. Πήγε μέχρι τη γραμματεία, ήταν απαράδεκτος και η Euroleague πρέπει να πάρει μέτρα», είπε ο προπονητής της Βαλένθια.

Η Βαλένθια εξέδωσε ανακοίνωση και κατήγγειλε πως πως ο πρόεδρος του Παναθηναϊκού προσπάθησε να επηρεάσει τους διαιτητές και αφού δεν συνεργάστηκε με τις αρχές δέχθηκε πρόστιμο, όπως και άλλοι άνθρωποι της ομάδας.

Τελικά, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος και μέλη της αποστολής του Παναθηναϊκού AKTOR δέχτηκαν κλήση από την αστυνομία της Βαλένθια και θα πληρώσουν πρόστιμο καθώς δεν συνεργάστηκαν με τις αρχές μετά την ολοκλήρωση του Game 2 των πρασίνων με την ισπανική ομάδα.