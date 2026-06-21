Παναθηναϊκός: Τι έκανε ο Ομπράντοβιτς με τους «πράσινους» ανά σεζόν στην πρώτη του θητεία

Οι φίλοι του Παναθηναϊκού περίμεναν 14 χρόνια για να ξαναδούν τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς ξανά στον πάγκο της αγαπημένης του ομάδας. Η επιστροφή του Σέρβου τεχνικού είναι γεγονός! Ο «Ζοτς» είναι και πάλι στο «τριφύλλι», προκειμένου να επαναφέρει τον σύλλογο ξανά στην κορυφή.
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