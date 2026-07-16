Παναθηναϊκός: Τι γίνεται μετά τον τραυματισμό του Ίνγκασον με τους στόπερ

Μπορεί τα άσχημα μαντάτα για τον σοβαρό τραυματισμό του Ίνγκι Ίνγκασον να επιβεβαιώθηκαν μόλις πριν λίγες ώρες, ωστόσο ήδη στο «στρατόπεδο» του Παναθηναϊκού έχουν πάρει κάποιες αποφάσεις όσον αφορά το μεταγραφικό τους σχεδιασμό για τις θέσεις των κεντρικών αμυντικών.

Ήδη πριν οι «πράσινοι» χάσουν τον αρχηγό τους για όλη τη σεζόν, ήταν στην αγορά για την απόκτηση ενός αριστεροπόδαρου κεντρικού αμυντικού έχοντας την δύσκολη υπόθεση του Ρικ Φαν Ντρόνγκελεν της Σαμσουνσπόρ σε πρώτο πλάνο.

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