Παναθηναϊκός: Τι χάνει από την απουσία του Κώστα Σλούκα

Ο Παναθηναϊκός AKTOR καλείται στο... παραπέντε της σειράς των playoffs με την Βαλένθια, που οδηγεί στο Final Four της Euroleague που θα διεξαχθεί στο Telekom Center Athens, να «ζήσει» χωρίς τον Κώστα Σλούκα, ο οποίος στην τελευταία προπόνηση πριν την αναχώρηση της ομάδας για την Ισπανία υπέστη ρήξη έξω μηνίσκου αριστερού γόνατος και θα υποβληθεί σε αρθροσκόπηση για την αποκατάσταση του τραυματισμού του.

Αν δεν έπρεπε να απουσιάζουν από τη σειρά με τη Βαλένθια στα playoffs της Euroleague δυο παίκτες αυτοί είναι ο Κέντρικ Ναν (με την επιρροή που ασκεί με το κυριαρχικό παιχνίδι του και την ευχέρεια στο σκοράρισμα) και ο Κώστας Σλούκας. Ειδικά ο διεθνής πλέι μέικερ δεν είναι μόνο ο αρχηγός της ομάδας, αλλά κάτι πολύ περισσότερο.

