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Παναθηναϊκός: Τι χάνει από την απουσία του Σλούκα

Η συμμετοχή του Κώστα Σλούκα στον πρώτο τελικό είναι εξαιρετικά αμφίβολη και το Gazzetta στέκεται στην επιδραστικότητά του στα ντέρμπι με τον Ολυμπιακό.

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Κώστας Σλούκας
Ο Κώστας Σλούκας σε ντέρμπι «αιωνίων» | Eurokinissi/ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΙΡΝΤΑΧΑΣ
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Ο πρώτος τελικός του φετινού πρωταθλήματος στην Stoiximan GBL βρίσκεται προ των πυλών. Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Παναθηναϊκό στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, με το τζάμπολ του αγώνα να είναι προηγραμματισμένο για τις 21:00 με τηλεοπτική μετάδοση από την ΕΡΤ 2 Σπορ και διαδικτυακά από το Gazzetta.

H είδηση που προβληματίζει τον Εργκίν Άταμαν αλλά και τους φίλους των «πρασίνων» ενόψει του Game 1 αφορά την κατάσταση του Κώστα Σλούκα.

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