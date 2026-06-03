Παναθηναϊκός: Τι χάνει από την απουσία του Σλούκα

Ο πρώτος τελικός του φετινού πρωταθλήματος στην Stoiximan GBL βρίσκεται προ των πυλών. Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Παναθηναϊκό στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, με το τζάμπολ του αγώνα να είναι προηγραμματισμένο για τις 21:00 με τηλεοπτική μετάδοση από την ΕΡΤ 2 Σπορ και διαδικτυακά από το Gazzetta.

H είδηση που προβληματίζει τον Εργκίν Άταμαν αλλά και τους φίλους των «πρασίνων» ενόψει του Game 1 αφορά την κατάσταση του Κώστα Σλούκα.

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