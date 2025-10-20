Παναθηναϊκός, Τίτο: Η θητεία στη Μπαρτσελόνα και οι διαπραγματεύσεις με τον Ρονάλντο

Ο Παναθηναϊκός σύντομα θα έχει νέο τεχνικό τον Ράφα Μπενίτεθ. Έναν καταξιωμένο Ισπανό τεχνικό και ευελπιστεί να τον πλαισιώσει με τον Τίτο.
Ο Βιθέντε Μπλάνκο Σάντσεθ, εν συντομία Τίτο, είναι από τους βασικούς υποψήφιους για ν' αναλάβει πόστο τεχνικού διευθυντή στον Παναθηναϊκό.
Ένα ισπανικό μοντέλο, λοιπόν, το οποίο κυριαρχεί στην Ευρώπη σχεδόν μία 20ετία, επιλέγει ο Παναθηναϊκός για να επιστρέψει στην κορυφή.
