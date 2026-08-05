Παναθηναϊκός - ΤΣΣΚΑ 1948: Τι ώρα παίζουν - Το κανάλι του αγώνα

O Παναθηναϊκός υποδέχεται στο ΟΑΚΑ την ΤΣΣΚΑ 1948 Σόφιας απόψε (05/08) στ πρώτο ματς για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League με σέντρα της αναμέτρησης στις 21:30 και τηλεοπτική μετάδοση από την τηλεόραση του ΣΚΑΪ.
Οι «πράσινοι» απέκλεισαν στον δεύτερο προκριματικό την ουγγρική Πάκσι, νικώντας την με 2-1 εκτός έδρας και φέρνοντας ισοπαλία 2-2 στο ΟΑΚΑ την περασμένη Πέμπτη.
Σε περίπτωση πρόκρισης, το «τριφύλλι» θα παίξει στα playoffs της διοργάνωσης με τον ηττημένο του ζευγαριού Χράντετς Κράλοβε (Τσεχία) - Μπεσίκτας (Τουρκία).
Το πρώτο παιχνίδι θα λάβει χώρα στο ΟΑΚΑ στις 20 Αυγούστου, ενώ η ρεβάνς θα είναι μακριά από την Αθήνα.
Υπενθυμίζεται ότι εφόσον η ομάδα του Νίστρουπ αποκλειστεί από τους Βούλγαρους, μένει εκτός ευρωπαϊκών διοργανώσεων.
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