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Παναθηναϊκός - ΤΣΣΚΑ 1948: Τι ώρα παίζουν - Το κανάλι του αγώνα

Ο Παναθηναϊκός κόντρα στην ΤΣΣΚΑ 1948 Σόφιας απόψε (05/08) για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League. Η ώρα και το κανάλι του αγώνα.

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Παναθηναϊκός - Πάκσι
Ο Γιάγκουσιτς στο Παναθηναϊκός - Πάκσι | Eurokinissi/ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
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Παναθηναϊκός υποδέχεται στο ΟΑΚΑ την ΤΣΣΚΑ 1948 Σόφιας απόψε (05/08) στ πρώτο ματς για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League με σέντρα της αναμέτρησης στις 21:30 και τηλεοπτική μετάδοση από την τηλεόραση του ΣΚΑΪ.

Οι «πράσινοι» απέκλεισαν στον δεύτερο προκριματικό την ουγγρική Πάκσι, νικώντας την με 2-1 εκτός έδρας και φέρνοντας ισοπαλία 2-2 στο ΟΑΚΑ την περασμένη Πέμπτη.

Σε περίπτωση πρόκρισης, το «τριφύλλι» θα παίξει στα playoffs της διοργάνωσης με τον ηττημένο του ζευγαριού Χράντετς Κράλοβε (Τσεχία) - Μπεσίκτας (Τουρκία).

Το πρώτο παιχνίδι θα λάβει χώρα στο ΟΑΚΑ στις 20 Αυγούστου, ενώ η ρεβάνς θα είναι μακριά από την Αθήνα.

Υπενθυμίζεται ότι εφόσον η ομάδα του Νίστρουπ αποκλειστεί από τους Βούλγαρους, μένει εκτός ευρωπαϊκών διοργανώσεων.

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