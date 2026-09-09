Παναθηναϊκός: Το ξεχωριστό δώρο των παικτών στον Γιαννακόπουλο

Στο γεύμα που παρέθεσε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος στην οικογένεια του Παναθηναϊκού, οι παίκτες έκαναν ένα ξεχωριστό δώρο στον ιδιοκτήτη του «τριφυλλιού».
Συγκεκριμένα ο αρχηγός των «πρασίνων», εκ μέρους όλων των παικτών, δώρισε ένα κάδρο με μία από τις πιο εμβληματικές φωτογραφίες του μέσα στο οποίο αποτυπώνεται η ιστορία του Παναθηναϊκού.
Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr
- Καίτη Γαρμπή: «Πετσόκοψε» με τον πιο επικό τρόπο το viral φίλτρο του Instagram για τα '80s
- Η τελευταία συνέντευξη του Γιώργου Μαζωνάκη: Ο εγκλεισμός στο Δρομοκαΐτειο και η σχέση με την οικογένεια
- «Ροντέο» με Κυρανάκη - Παπακωστοπούλου: «Δεν θα μιλήσω για τον μισθό μου - Προσβάλλετε γυναίκα»
- Δημοσκόπηση Star: Πώς κρίνουν οι πολίτες τις εξαγγελίες μετά τη ΔΕΘ - Η διαφορά μεταξύ ΝΔ - Τσίπρα
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.