Παναθηναϊκός: Το ξεχωριστό δώρο των παικτών στον Γιαννακόπουλο

Στο γεύμα που παρέθεσε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος στην οικογένεια του Παναθηναϊκού, οι παίκτες έκαναν ένα ξεχωριστό δώρο στον ιδιοκτήτη του «τριφυλλιού».

Συγκεκριμένα ο αρχηγός των «πρασίνων», εκ μέρους όλων των παικτών, δώρισε ένα κάδρο με μία από τις πιο εμβληματικές φωτογραφίες του μέσα στο οποίο αποτυπώνεται η ιστορία του Παναθηναϊκού.

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