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Παναθηναϊκός: Το ύψος της ρήτρας του Σαλάχ Εντίν σύμφωνα με τον Ρομάνο, διαψεύδει το τριφύλλι

Ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο αναφέρθηκε στο ποσό που θα πρέπει να πληρώσει ο Παναθηναϊκός για να κάνει δικό του τον Ανάς Σαλάχ-Εντίν. Διαψεύδουν οι πράσινοι.

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Λούζα - Ουναΐ
Οι δύο Μαροκινοί Λούζα - Ουναΐ του Παναθηναϊκού | Eurokinissi/ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ
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Λίγο μετά την οριστική συμφωνία του Παναθηναϊκού με την Ρόμα για την απόκτηση του Ανάς Σαλάχ-Εντίν, την κρούση για την απόκτηση του οποίου μάθατε από το Gazzetta το βράδυ της Παρασκευής (11/09), ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο έκανε μία ανάρτηση σχετικά με τη μεταγραφή αυτή.

Ο Ιταλός δημοσιογράφος, που ειδικεύεται στις μεταγραφές, επιβεβαίωσε με τη σειρά του τη συμφωνία κι έδωσε λίγες παραπάνω πληροφορίες σχετικά με το deal.

Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr
 

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