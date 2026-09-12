Παναθηναϊκός: Το ύψος της ρήτρας του Σαλάχ Εντίν σύμφωνα με τον Ρομάνο, διαψεύδει το τριφύλλι

Λίγο μετά την οριστική συμφωνία του Παναθηναϊκού με την Ρόμα για την απόκτηση του Ανάς Σαλάχ-Εντίν, την κρούση για την απόκτηση του οποίου μάθατε από το Gazzetta το βράδυ της Παρασκευής (11/09), ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο έκανε μία ανάρτηση σχετικά με τη μεταγραφή αυτή.
Ο Ιταλός δημοσιογράφος, που ειδικεύεται στις μεταγραφές, επιβεβαίωσε με τη σειρά του τη συμφωνία κι έδωσε λίγες παραπάνω πληροφορίες σχετικά με το deal.
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