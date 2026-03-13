Παναθηναϊκός – Ζαλγκίρις 92 - 88: «Πράσινη» κυριαρχία στην επιστροφή του Λεσόρ

Η επιστροφή του Ματίας Λεσόρ στην αγωνιστική δράση μετά από 291 ημέρες, έφερε άλλον αέρα στον Παναθηναϊκό, με τους «πράσινους» να δίνουν τέλος στην αγωνιστική... κατηφόρα των τεσσάρων διαδοχικών ηττών και να παραμένουν στη δεκάδα της Euroleague.
Οι Κυπελλούχοι Ελλάδας επικράτησαν με 92-88 της Ζαλγκίρις Κάουνας στο Telekom Center Athens, για την 31η αγωνιστική της Euroleague, με τις δύο ομάδες να ισοβαθμούν με το ίδιο ρεκόρ (17-14), αλλά το «τριφύλλι» να γράφει το 2/2 απέναντι στο σύνολο του Τόμας Μασιούλις και να υπερτερεί.
Τα δεκάλεπτα: 24-27, 44-40, 65-59, 92-88
Περισσότερα σε λίγο...
