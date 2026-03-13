Μενού

Παναθηναϊκός – Ζαλγκίρις 92 - 88: «Πράσινη» κυριαρχία στην επιστροφή του Λεσόρ

Ο Παναθηναϊκός, έστω και αν στο τέλος έβαλε δύσκολα στον εαυτό του, κατάφερε και κέρδισε τη Ζαλγκίρις με 92 - 88 τη βραδιά που ο Λεσόρ επέστρεψε στο παρκέ.

Reader symbol
Newsroom
panathinaikos
Νίκη του Παναθηναϊκού επί της Ζαλγκίρις στην επιστροφή του Λεσόρ | eurokinissi
  • Α-
  • Α+

Η επιστροφή του Ματίας Λεσόρ στην αγωνιστική δράση μετά από 291 ημέρες, έφερε άλλον αέρα στον Παναθηναϊκό, με τους «πράσινους» να δίνουν τέλος στην αγωνιστική... κατηφόρα των τεσσάρων διαδοχικών ηττών και να παραμένουν στη δεκάδα της Euroleague.

Οι Κυπελλούχοι Ελλάδας επικράτησαν με 92-88 της Ζαλγκίρις Κάουνας στο Telekom Center Athens, για την 31η αγωνιστική της Euroleague, με τις δύο ομάδες να ισοβαθμούν με το ίδιο ρεκόρ (17-14), αλλά το «τριφύλλι» να γράφει το 2/2 απέναντι στο σύνολο του Τόμας Μασιούλις και να υπερτερεί.  

Τα δεκάλεπτα: 24-27, 44-40, 65-59, 92-88

Περισσότερα σε λίγο...

 

 

 

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ