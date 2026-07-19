«Τι κάνει ο Τομ Κρουζ στο Μουντιάλ»: Δίχασε με την εμφάνισή του ο Χολιγουντιανός σταρ

Οι φίλαθλοι του Παγκοσμίου Κυπέλλου διχάστηκαν με την εμφάνιση και την ομιλία του Τομ Κρουζ λίγο πριν από τη σέντρα του μεγάλου τελικού του Μουντιάλ 2026 ανάμεσα στην Ισπανία και την Αργεντινή.

Ο 64χρονος σταρ του Χόλιγουντ ανέβηκε στον αγωνιστικό χώρο του MetLife Stadium και απηύθυνε έναν πανηγυρικό λόγο για τη δύναμη του ποδοσφαίρου να ενώνει τους λαούς.

«Πριν από περισσότερες από 30 ημέρες, 48 έθνη ξεκίνησαν ένα ταξίδι. Διέσχισαν ωκεανούς, σύνορα και διαφορετικούς πολιτισμούς. Και όλοι μαζί μας έδειξαν γιατί αυτό το παιχνίδι ανήκει σε ολόκληρο τον κόσμο», είπε μεταξύ άλλων.

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Ωστόσο, πολλοί φίλαθλοι που συντονίστηκαν για να παρακολουθήσουν τον τελικό δεν έκρυψαν την ενόχλησή τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Η ομιλία του Τομ Κρουζ ήταν γελοία», «Για ποιο λόγο ο Τομ Κρουζ βγάζει λόγο πριν από έναν τελικό Παγκοσμίου Κυπέλλου; Απλώς σταματήστε», «Τι σχέση έχει με το ποδόσφαιρο;».

Ωστόσο, δεν τα έκριναν όλα αρνητικά... Το ότι ο Τομ Κρουζ χρησιμοποίησε τη λέξη «football» και όχι «soccer» για να αναφερθεί στο άθλημα, κάτι που σχολιάστηκε ιδιαίτερα θετικά.

«Τουλάχιστον το αποκάλεσε football και όχι soccer», «Είπε football και όχι soccer. Ας το χωνέψουν όλοι», «Τελείωσε, η συζήτηση λύθηκε οριστικά».

Τα κυριότερα σχόλια αφορούσαν την καθυστέρηση της σέντρας, αφού πολλοί σχολίασαν ότι η τελετή λήξης ήταν υπερβολικά μεγάλη και καθυστέρησε άσκοπα την έναρξη του ματς, ενώ πολλοί υποστήριξαν ότι η FIFA προσπαθεί να αντιγράψει το αμερικανικό μοντέλο υπερθεάματος του Super Bowl, κάτι που δεν ταιριάζει στην παράδοση του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Η FIFA είχε συγκεντρώσει ένα εντυπωσιακό καστ καλλιτεχνών, με τους Ρόμπι Γουίλιαμς, Λόρα Παουζίνι, Νικόλ Σέρζινγκερ και τον δημοφιλή δημιουργό περιεχομένου IShowSpeed να συμμετέχουν στις εκδηλώσεις, εκτός από αυτή την ξεχωριστή εμφάνιση του Τομ Κρουζ.



Ενώ λίγο πριν από την έναρξη του τελικού, η Τζένιφερ Χάντσον, μία από τις σημαντικότερες φωνές της παγκόσμιας μουσικής σκηνής και κάτοχος των βραβείων Emmy, Grammy, Όσκαρ και Tony, ερμήνευσε τον εθνικό ύμνο των Ηνωμένων Πολιτειών.



